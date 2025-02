Alma Pro-Pli inaugure ses nouveaux locaux

Alma Pro-Pli, entreprise sœur de Plans MB3D, Patriote – Maisons et chalets et d’Allié Design d’intérieur, inaugurait ses nouveaux locaux dans le parc industriel Joseph-Collard la semaine dernière. Le résultat d’un investissement de 1,2 M$ qui donne au regroupement d’entreprises le moyen de ses ambitions.

Alma Pro-Pli est en réalité une nouvelle succursale de Québec Pro-Pli, une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits métalliques destinés à l’industrie du bâtiment. La nouvelle succursale régionale est issue de la collaboration entre Michael Boulanger, président-fondateur de Plans MB3D, Patriote – Maison & chalet et d’Allié Design d’intérieur, et Cédric Paquet, propriétaire de Québec Pro-Pli.

« Nous profitions des 15 ans d’expertise de Québec Pro-Pli pour ouvrir Alma Pro-Pli. Donc, c’est une belle expertise qu’on va chercher à Québec et qu’on amène ici, à Alma, pour développer le Lac-Saint-Jean. Le but, c’était entre autres de faire la fabrication des produits et la transformation des métaux ici même plutôt qu’à Québec », précise Michael Boulanger.

Pour sa part, Cédric Paquet souligne l’importance, particulièrement en ce moment, de nouer des relations d’affaires localement.

« Dans le contexte actuel, dit-il, il est plus qu’essentiel de favoriser la réalisation de projets locaux, car ils sont le monteur de notre économie. Et c’est ce que nous avons fait avec l’ouverture d’Alma Pro-Pli. »

Le projet a bénéficié d’une aide financière de 70 000 $ de Ville d’Alma, dont 42 000 $ en subvention.

Le bâtiment

Le nouveau bâtiment regroupant à la fois l’usine de production d’Alma Pro-Pli et les bureaux de Plans MB3D, de Patriote – Maisons et chalets et d’Allié Design d’intérieur, dispose d’une superficie de 4 300 pi².

Les installations sont divisées en deux grandes sections communicantes: d’un côté, l’usine de production et de transformation d’Alma Pro-Pli, et de l’autre, les bureaux sur deux étages des entreprises sœurs Plans MB3D, Chalets Patriote et Allié Design d’intérieur.

« Le bâtiment, insiste Michael Boulanger, a été pensé pour regrouper et créer une synergie entre entreprises. Le fait de réunir leurs expertises et complémentaires sous le même toit permet d’optimiser la collaboration et de simplifier le travail des équipes. En gros, ça permet une meilleure harmonisation des projets ainsi qu’une plus grande efficacité pour répondre aux besoins de la clientèle. »

L’entrepreneur ajoute que les nouveaux locaux sont aussi une « façon d’optimiser la main-d’œuvre ».

« Nous savons que la main-d’œuvre, c’est un enjeu pour les entreprises. Or, en ayant plusieurs entreprises sous un même toit, on peut mobiliser la main-d’œuvre à différents endroits et mieux utiliser les forces de chacun. »

Fort de sa nouvelle place d’affaires et de l’usine d’Alma Pro-Pli, Michael Boulanger a pour objectif de doubler le chiffre d’affaires global des entreprises d’ici la fin de 2025, ce qui correspond à environ 1 M$, soit une trentaine de projets de construction annuellement.

Pour la qualité de vie au travail

Les locaux ont par ailleurs été désignés pour accroître la qualité de vie des employés.

Les aires communes (salles de réunion et salle à manger) disposent de plusieurs commodités visant à répondre à tous les besoins du personnel. L’une des salles de bain dispose même d’une douche pour les employés s’entraînant dans le petit studio de conditionnement physique aménagé dans le bâtiment.