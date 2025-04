Un succès pour la 1ère édition de Passer le flambeau

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Lac-Saint-Jean-Est tenait le 26 mars la première édition de Passer le flambeau, une activité d’accompagnement et de réseautage destinée aux entreprises en cours de transfert.

C’est que la démarche menant à la vente et à la reprise d’une entreprise comporte plusieurs étapes souvent complexes et méconnues, tant des entrepreneurs que des repreneurs, indique Annie Tremblay, directrice générale de la SADC Lac-Saint-Jean-Est.

Passer le flambeau proposait ainsi des conférences visant à informer les entrepreneurs des différentes ressources auxquelles ils peuvent faire appel afin de faciliter le transfert de leur entreprise. Car, comme le rappelle Annie Tremblay, « le transfert d’une entreprise, ce n’est pas juste une transaction financière. Il ne s’agit pas seulement de fixer un prix de vente, il y a vraiment un grand nombre de facteurs à prendre en compte et il n’y a jamais deux cas pareils. »

Des représentants du Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEC) étaient notamment présents afin de présenter leur gamme de services, qui couvre l’ensemble des étapes d’un transfert d’entreprise, de la préparation à la mise en relation entre acheteurs et vendeurs. La SADC en a d’ailleurs fait de même.

Plusieurs partenaires présents

Plusieurs partenaires pouvant intervenir à différents moments d’un transfert d’entreprise étaient également présents, dont la firme Raymond Chabot Grant Thornton, Développement économique Lac-Saint-Jean, Forgescom et Desjardins. Leur mandat était également d’expliquer leur rôle ainsi qu’en quoi ils peuvent aider les cédants (ceux qui vendent leur entreprise) et les repreneurs (ceux qui achètent une entreprise) dans le cadre d’un transfert d’entreprise.

Des ateliers se sont aussi déroulés entre les conférences. Leur objectif était principalement de permettre aux cédants et aux repreneurs d’échanger sur leur réalité respective et, le cas échéant, de se donner des trucs.

Annie Tremblay affirme que l’activité s’est révélée « un succès » alors que l’ensemble des places disponibles ont trouvé preneur. À cela s’ajoutent les commentaires « très positifs » des participants à la fin de l’activité.

« Disons que ça s’est tellement bien passé qu’il est déjà question d’une deuxième édition de Passer le flambeau! »

Mieux accompagner les cédants

Annie Tremblay soutient que « l’activité a aussi été l’occasion de débuter une concertation entre le milieu et les partenaires en vue de mieux accompagner les cédants ». « On sait qu’il y a déjà beaucoup de choses de disponibles dans le milieu pour aider les repreneurs, mais moins pour les cédants. »

L’expérience cumulée par Annie Tremblay dans le milieu entrepreneurial lui a entre autres permis de constater que les cédants manquaient souvent de préparation en ce qui concerne la vente de leur entreprise.

En ce sens, dit-elle, « il faut trouver davantage de moyens d’interpeller et de sensibiliser les cédants sur l’importance de préparer leur approche. Ils doivent comprendre l’importance de préparer la vente de leur entreprise plus en amont parce qu’il y a plusieurs choses qui peuvent se faire en amont. »

En somme, « les cédants doivent préparer leur retraite plus tôt puisque rendus à un certain âge, ils peuvent par exemple être frappés par la maladie, et on sait que le transfert d’une entreprise, ça peut parfois s’étirer sur plusieurs années. »