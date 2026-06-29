Pulsar lance NordQuest, une application saguenéenne tout-en-un pour les chasseurs

La firme informatique Pulsar, établie à Saguenay, dévoile NordQuest, une nouvelle application conçue pour regrouper, au même endroit, l'ensemble des outils dont les chasseurs ont besoin sur le terrain.

NordQuest combine des cartes, des vues satellites et des modélisations 3D auxquelles s'ajoutent sept couches d'informations intelligentes. Ces dernières permettent notamment d'analyser les essences forestières, les sources de nourriture, l'accessibilité du territoire pour le chasseur et le gibier, les périodes d'activité des animaux ainsi que les perturbations forestières. Conçues pour être faciles à interpréter, ces données couvrent l'ensemble du territoire québécois.

L'application permet aux utilisateurs de créer un ou plusieurs territoires de chasse et d'y ajouter différents repères, qu'il s'agisse d'un chalet, d'une cache, de salines ou encore d'endroits où des traces ou des animaux ont été observés.

NordQuest mise également sur la collaboration entre partenaires de chasse. Les propriétaires d'un territoire peuvent inviter d'autres utilisateurs à y accéder afin qu'ils consultent les informations, ajoutent des annotations et échangent directement dans l'application.

Lorsque le réseau est disponible, les membres d'un même territoire peuvent aussi partager leur position en temps réel, clavarder et suivre les modifications apportées par chacun.

Météo, vent et guide du chasseur réunis dans une seule plateforme

L'application intègre également un module météo complet présentant les prévisions de vent, les précipitations, l'humidité, la pression atmosphérique, l'indice UV ainsi que les heures de lever et de coucher du soleil.

Parmi les fonctionnalités mises de l'avant figure le vent dynamique, qui affiche directement sur la carte la direction et le comportement du vent selon le relief.

NordQuest comprend aussi un guide du chasseur regroupant les cris d'appel, les règlements de chasse par espèce et par type d'arme, les saisons en vigueur pour l'année courante et la suivante, ainsi que les zones de chasse du Québec. Des informations sur le comportement des animaux, leur anatomie, la botanique, le dépeçage du gibier, ainsi qu'un répertoire des chiens de sang et des boucheries spécialisées complètent le contenu.

Mathieu Beaulieu précise toutefois que l'application ne remplace pas l'expérience du chasseur.

La majorité des fonctions de NordQuest demeurent accessibles hors ligne. Les cartes, les sept couches d'informations ainsi que le suivi GPS continuent de fonctionner sans connexion Internet. Seuls le clavardage et le partage de position en temps réel nécessitent un accès au réseau. Les données météorologiques demeurent quant à elles disponibles jusqu'à la dernière synchronisation.

Deux espèces au lancement

Pour son lancement, NordQuest propose des outils destinés à la chasse à l'orignal et à l'ours.

Le chevreuil devrait être ajouté avant le début de sa prochaine saison de chasse, tandis que le petit gibier, le dindon sauvage et les oiseaux migrateurs devraient suivre d'ici la fin de l'année.

Disponible gratuitement sur iOS et Android, l'application offre une version de base permettant notamment d'accéder aux cartes, aux vues satellites et 3D, de créer un territoire de chasse, d'ajouter des repères, d'enregistrer des tracés GPS et de consulter le guide du chasseur. La version Pro donne quant à elle accès aux fonctionnalités avancées, dont les sept couches intelligentes, le vent dynamique et les outils collaboratifs.

NordQuest est le fruit d'un travail entièrement réalisé à Saguenay. Selon Pulsar, aucun produit québécois comparable n'est actuellement offert sur le marché, largement dominé par des applications américaines. Le développement de l'application a nécessité un investissement de plus de 500 000 $ et près de 14 mois de travail.

À plus long terme, Pulsar souhaite adapter sa plateforme à la pêche ainsi qu'à d'autres activités de plein air et étendre éventuellement NordQuest aux autres provinces canadiennes.