Malgré une reconnaissance de son importance économique, l’industrie minière continue de susciter des réserves auprès de la population québécoise. C’est ce que révèle la deuxième édition du Baromètre de l’acceptabilité sociale du secteur minier, réalisée auprès de 5 074 répondants à l’échelle canadienne.

Selon les résultats de l’enquête, 37 % des personnes sondées au Québec affichent un niveau relativement élevé d’acceptabilité envers les activités minières, alors que 22 % expriment un faible niveau d’acceptabilité. La confiance envers l’industrie demeure toutefois limitée. Seulement 18 % des répondants disent avoir un niveau élevé de confiance quant à la capacité du secteur minier d’agir de manière responsable, tandis que 44 % affichent un faible niveau de confiance. La capacité de l’industrie à prendre en compte les besoins et les aspirations des communautés obtient quant à elle une note moyenne de 2,56 sur 5.

« Les attentes à l'égard de l'influence des communautés, de la protection de l'environnement, de l'équité et de l'encadrement réglementaire sont élevées. Il ne suffit pas que les communautés soient consultées ou que des règles existent : encore faut-il qu'elles puissent réellement influencer les décisions et que l'encadrement soit crédible. », souligne Marc-Olivier Fortin, coauteur du Baromètre de l'acceptabilité sociale : secteur minier canadien 2026.

Une contribution économique reconnue

L’étude montre néanmoins que les Québécois reconnaissent largement l’importance économique du secteur minier. Sa contribution à la création d’emplois obtient une note moyenne de 4,16 sur 5, soit un résultat identique à la moyenne canadienne. Sa contribution à l’économie récolte pour sa part une moyenne de 3,97 sur 5.

Au total, 80 % des répondants estiment que l’industrie minière contribue de façon importante à l’économie. Toutefois, cette perception positive ne se traduit pas nécessairement à l’échelle locale. En effet, seulement 18 % des personnes sondées considèrent que leur communauté est plus prospère grâce aux activités minières.

À l’opposé, 40 % des répondants sont en désaccord avec cette affirmation et une proportion identique demeure neutre. Le constat est semblable lorsqu’il est question des retombées pour les familles : seulement 17 % affirment en avoir bénéficié, contre 60 % qui estiment le contraire.

« Les Québécois reconnaissent la contribution de l'activité minière à l'économie, mais en perçoivent beaucoup moins clairement les retombées dans leur communauté ou leur famille. Le défi semble donc moins de démontrer l'importance économique globale de l'activité minière que de faire en sorte que cette valeur se traduise par des retombées concrètes et visibles à l'échelle locale. », précise Marc-Olivier Fortin.

L’enquête met également en lumière un désir marqué de participation citoyenne. Près de 71 % des répondants souhaitent que les communautés locales disposent d’une plus grande influence sur les projets miniers. À l’heure actuelle, seulement 15 % estiment avoir de réelles possibilités de participer aux décisions. Par ailleurs, 61 % des personnes interrogées considèrent qu’un projet minier ne devrait pas être autorisé si la majorité de la population touchée s’y oppose.

Des attentes élevées envers l’environnement et la participation autochtone

Les préoccupations environnementales occupent également une place importante dans les perceptions de la population québécoise. En 2026, 63 % des répondants jugent que l’exploitation minière a des effets négatifs sur l’environnement, tandis que seulement 12 % ne partagent pas cette opinion.

La protection de l’eau et de la biodiversité apparaît comme une priorité majeure. Huit personnes sur dix affirment qu’il est très ou extrêmement important de réduire les impacts des activités minières sur ces éléments.

Le sondage révèle aussi un fort appui à une plus grande participation des Premières Nations dans le développement minier. Parmi les personnes s’identifiant comme membres des Premières Nations au Québec, 88 % jugent très ou extrêmement importante la collaboration avec les peuples autochtones concernés. De plus, 92 % des répondants appuient une participation autochtone à la propriété des projets miniers situés sur leurs territoires traditionnels.

Toutefois, plusieurs estiment que l’influence actuelle des peuples autochtones demeure insuffisante. En effet, 67 % des personnes sondées considèrent que les Premières Nations ont trop peu, voire beaucoup trop peu d’influence dans le processus d’autorisation des projets miniers.