Le Vendredi fou continue de gagner en popularité auprès des consommateurs québécois. Selon une étude annuelle réalisée par Léger pour le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), les Québécois prévoient consacrer en moyenne 30 % de leur budget des Fêtes.

L’enquête indique également que plus de la moitié des répondants québécois, soit 53 %, considèrent le Vendredi fou comme la journée de rabais la plus importante des Fêtes. À titre comparatif, seulement 13 % privilégient désormais le lendemain de Noël, une baisse marquée par rapport aux 21 % enregistrés en 2024. Le Québec affiche d'ailleurs le plus faible taux d'intérêt pour les soldes d'après Noël parmi les régions étudiées au pays.

Cette évolution des habitudes d'achat s'explique notamment par l'importance grandissante accordée aux cadeaux destinés aux proches. Les consommateurs québécois réservent désormais seulement 14 % de leur budget des Fêtes à des achats personnels, comparativement à 25 % en 2024.

« Si le Vendredi fou s'étend maintenant sur plusieurs semaines, c'est aussi parce que les consommateurs y trouvent leur compte. Ils attendent les rabais pour certains achats et nous disent qu'ils peuvent mieux en profiter lorsque les promotions durent plus longtemps. La place grandissante des cadeaux aux proches dans le budget peut aussi contribuer à expliquer le recul du lendemain de Noël. Quand on veut offrir ses cadeaux à Noël, les promotions de novembre répondent mieux au besoin. Les soldes d'après Noël sont davantage une occasion de se gâter soi-même. », souligne Michel Rochette, président du CCCD pour le Québec.

Des consommateurs plus réfléchis

L'étude révèle également que les Québécois se montrent moins impulsifs que le reste des Canadiens lors du magasinage des Fêtes. Seulement 25 % affirment effectuer davantage d'achats spontanés durant cette période, comparativement à 43 % ailleurs au pays. Par ailleurs, l'achat local continue de gagner du terrain. Près d'un Québécois sur deux, soit 46 %, prévoit augmenter ses achats auprès de détaillants locaux pour ses cadeaux de Noël.

L'origine des produits figure également parmi les critères importants. Ainsi, 83 % des consommateurs québécois accordent de l'importance à l'achat de produits fabriqués au Canada. Chez ceux qui affirment que la politique américaine ou les relations commerciales avec les États-Unis influencent leurs décisions d'achat, 61 % disent éviter les marques américaines.

La rapidité de livraison priorisée

Les attentes en matière de livraison distinguent aussi les consommateurs québécois. Quelque 20 % d'entre eux considèrent les délais d'expédition rapides comme un critère déterminant dans le choix d'un détaillant, contre 13 % dans le reste du Canada. À l'inverse, la gratuité de la livraison semble moins importante pour les Québécois. Cette option est mentionnée par 39 % des répondants, comparativement à 47 % ailleurs au pays.