Une majorité féminine au Conseil municipal

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Les élections municipales de novembre 2025 ont, pour une deuxième fois consécutive, donné à Alma un conseil municipal paritaire. Cette fois, les femmes sont majoritaires, occupant cinq des neuf sièges. Cette représentation favorise une gouvernance plus équilibrée et envoie un message inspirant à celles qui souhaitent s'engager en politique : leur place est entière et essentielle dans notre démocratie.
Vicky Potvin, District 3 - Melançon
Élise Cloutier, District 4 - Damase-Boulanger
Sylvie Beaumont, Mairesse
Bianka Villeneuve, District 6 - Champagnat
Audrée Villeneuve, District 7 - Scott
Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes !
140, rue Saint-Joseph Sud, Alma