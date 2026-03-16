Une majorité féminine au Conseil municipal

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Les élections municipales de novembre 2025 ont, pour une deuxième fois consécutive, donné à Alma un conseil municipal paritaire. Cette fois, les femmes sont majoritaires, occupant cinq des neuf sièges. Cette représentation favorise une gouvernance plus équilibrée et envoie un message inspirant à celles qui souhaitent s'engager en politique : leur place est entière et essentielle dans notre démocratie.

Vicky Potvin, District 3 - Melançon

Élise Cloutier, District 4 - Damase-Boulanger

Sylvie Beaumont, Mairesse

Bianka Villeneuve, District 6 - Champagnat

Audrée Villeneuve, District 7 - Scott

Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes !

Ville d'Alma

140, rue Saint-Joseph Sud, Alma

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