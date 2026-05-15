Le printemps s’installe : Mécalac outille vos projets de terrain, petits et grands

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Avec le retour des beaux jours viennent aussi les projets d’aménagement, d’entretien et de mise en valeur des terrains. Depuis plus de 30 ans, Mécalac accompagne autant les particuliers que les professionnels avec une offre spécialisée et des conseils adaptés aux travaux extérieurs.

Fondée en 1993, l’entreprise s’est imposée comme une référence en équipement de forêt, de pelouse, de jardin et de viabilité hivernale.

Parmi les produits qui attirent particulièrement l’attention ce printemps, les mini excavatrices Rippa gagnent en popularité. Compactes, polyvalentes et offertes avec un excellent rapport qualité-prix, elles répondent bien aux besoins des particuliers pour des travaux d’aménagement paysager, de drainage, de nivellement ou de petits chantiers. Elles séduisent notamment les propriétaires de chalet ou de lots à bois qui cherchent un équipement performant sans aller vers de la machinerie trop imposante. Les prix sont affichés sur le site web, ce qui facilite le magasinage.

Mais l’offre ne s’arrête pas là. Pour l’entretien du terrain, Mécalac propose aussi tondeuses, tracteurs à pelouse, machines à pression, petits broyeurs forestiers et une vaste gamme d’équipements spécialisés. Les tondeuses robots, en particulier, connaissent un essor marqué. De plus en plus de propriétaires optent pour cette solution pratique et l’entreprise offre même le service d’installation par un technicien, un avantage apprécié.

Que ce soit pour un terrain résidentiel, un boisé, un chalet ou certains besoins commerciaux, l’entreprise mise sur une grande variété d’options. Son site web permet de découvrir plusieurs marques reconnues comme Cub Cadet, Stihl, Husqvarna, Ariens et Echo, bien que l’ampleur réelle de l’inventaire dépasse ce qu’on y trouve sur le site.

Cette profondeur d’inventaire, combinée à l’expertise-conseil développée au fil des décennies, fait partie de ce qui distingue Mécalac.

Parce que les projets commencent souvent avec les bons outils, le printemps est le bon moment pour découvrir ce que Mécalac a à offrir. Pour que les travaux extérieurs cessent d’être une corvée… et deviennent des projets qu’on a envie de réaliser.

Mécalac

418 668-5155

2562 Avenue du Pont Nord, Alma