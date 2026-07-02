Culture Almatoise

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Le mois de juillet promet d’être festif avec la tenue de Festirame, qui se déroulera du 3 au 10 juillet 2026. C’est l’occasion de profiter de cet évènement pour mettre en lumière les oeuvres almatoises qui contribuent à l’identité de la Place Festivalma, lieu emblématique construit en 1996.

Les oeuvres qui ornent les murs de cet amphithéâtre font partie du patrimoine culturel de la Ville d’Alma. Réalisées par Claire Maltais à partir d’une technique de gravure sur granit qu’elle a elle-même développée, les 28 fresques de l’ALMAnach ont été adaptées au béton grâce à la collaboration de Béton Préfabriqués du Lac. Véritables témoignages de la vie almatoise, ces oeuvres abordent sept thématiques : LÉGENDE, ÉVÈNEMENT, ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE, NATURE et CULTURE.

En 1997, l’artiste réalise également le projet Citer-rivières, une oeuvre intégrée à la clôture longeant la rivière Petite-Décharge au centre-ville. L’année suivante, son travail est récompensé par le grand prix « Méritas professionnel 1998 » par le Club Rotary.

Au fil des ans, Claire Maltais contribue à plusieurs réalisations marquantes sur le territoire almatois, dont l’arche de la Place Duberger (1999), l’oeuvre de la passerelle des Outardes (2000), la sculpture située devant le Centre des Quatre-Temps (2000), ainsi que deux oeuvres installées au parc Damase-Boulanger. La première représente le visage du fondateur de la ville, tandis que la seconde, inaugurée en 2023, intègre les vestiges archéologiques découverts lors des fouilles menées en 2012.

Forte de son parcours et de son expertise, Claire Maltais a également collaboré à de nombreux projets ailleurs dans la région et à l’extérieur du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Ses réalisations, qui façonnent notre paysage urbain depuis près de trois décennies, constituent une source de fierté pour la communauté almatoise.