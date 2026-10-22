La programmation de novembre de Ville d'Alma Spectacles

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Humour, chanson, musique classique, Ville d’Alma Spectacles en a pour tous les goûts!
Humour
Alexandre Forest | En rodage
Boîte à Bleuets
4 novembre, 20 h
Humour
Tommy Néron | Les fleurs poussent encore - COMPLET
Boîte à Bleuets
5 novembre, 20 h
Humour
Mat Lévesque | Beleuet
Boîte à Bleuets
6 novembre, 20 h
Chanson
Ludovick Bourgeois | Karaoké 90
Salle Michel-Côté
7 novembre, 20 h
Chanson
Bruno Rodéo | Le feu dans place
Boîte à Bleuets
12 novembre, 20 h
Humour
Mariana Mazza | Foie gras
Salle Michel-Côté
13 novembre, 20 h
Chanson
Fredz | On s'enverra des fleurs- QUELQUES BILLETS
Salle Michel-Côté
14 novembre, 20 h
Théâtre
Le crime de l'Orient Express
Salle Michel-Côté
17 novembre, 20 h
Humour
Pierre-Yves Roy-Desmarais | Une année en un an - COMPLET - Report du 28 mai 2026
Salle Michel-Côté
18 novembre, 20 h
Chanson
Michel Rivard | Après, on va où ?
Salle Michel-Côté
19 novembre, 20 h
Chanson
Dumas | Piano voix diapos
Salle Michel-Côté
20 novembre, 20 h
Variétés
La boîte à Boldock - Cabaret 3
Boîte à Bleuets
24 novembre, 20 h
Humour
Simon Gouache | Pour l’instant - QUELQUES BILLETS
Salle Michel-Côté
26 novembre, 20 h
Humour
Pierre Hébert | Grandiose - COMPLET
Salle Michel-Côté
28 novembre, 20 h
Musique
Buzz Cuivres | Le Noël de Buzz Cuivres
Salle Michel-Côté
29 novembre, 14 h
Pour acheter vos billets;
Visitez le site almaspectacles.com
Téléphonez au 418 545-3330
Contactez la billetterie au billeterie@ville.alma.qc.ca
Achetez vos billets sur place à la Billetterie de la Salle Michel-Côté, le mercredi de 16h à 19h et à la Bibliothèque d'Alma, sur les heures d'ouverture.
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