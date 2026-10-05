Culture Almatoise

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C’est en 1963 que l’idée du stationnement à étages émerge, en même temps que la recommandation de terminer la construction du boulevard des Cascades. La rareté des espaces de stationnement constitue alors un enjeu important pour le développement commercial. En 1966, le Syndicat d’entraide économique clame le problème et entreprend des démarches pour trouver des solutions adaptées, notamment par l’aménagement d’une infrastructure visant à optimiser l’offre de stationnement.

Ce n’est qu’en 1971 que les travaux commencent. C’est également le début de la construction du centre commercial, la Plaza d’Alma, et de la voie souterraine reliant la rue Collard au boulevard des Cascades. Laval Fortin est à la tête de ces nouvelles constructions ainsi que de deux écoles polyvalentes. Il est proclamé « Homme de l’année » en 1972 par le Cercle des affaires d’Alma pour ses rénovations urbaines, contribuant ainsi au développement commercial d’Alma.

En janvier 1996, un nouveau projet de revitalisation du centre-ville donne lieu à plusieurs interventions, notamment au stationnement à étages. C’est également à cette époque que sont aménagées la place publique de la rue Sacré-Coeur et la promenade du boulevard des Cascades.

Les dernières interventions ont eu lieu en 2008, lors de la modernisation des façades extérieures.

Depuis sa conception, le stationnement à étages a accompagné les différentes étapes de transformation du centre-ville d’Alma. Après plus de 50 ans, les travaux de réfection qui s’amorcent permettront de préserver cette infrastructure importante et de l’adapter aux besoins actuels, tout en contribuant à la vitalité et à l’accessibilité du centre-ville pour les années à venir.