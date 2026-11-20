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À compter du 9 décembre, notre rôle de pharmacien évolue. Nous aurons davantage de possibilités pour intervenir dans certaines situations de santé courantes et pour accompagner nos patients dans la prise en charge de certains traitements.

Pour moi, l’objectif derrière ces changements est surtout de faciliter l’accès aux soins.

Concrètement, nous pourrons notamment avoir plus de possibilités pour prescrire un traitement pour certains problèmes de santé courants ou intervenir dans le traitement d’une maladie chronique déjà diagnostiquée.

Ça ne veut toutefois pas dire qu’une visite en pharmacie mènera automatiquement à une prescription. L’évaluation demeure au cœur de notre travail.

Lorsqu’un patient vient nous voir, nous devons d’abord comprendre sa situation : ses symptômes, son état de santé, ses traitements actuels et différents éléments qui peuvent influencer la décision. À partir de cette évaluation, nous pouvons déterminer ce qui peut être fait en pharmacie.

Parfois, nous pourrons conseiller le patient ou lui proposer un traitement. Dans d’autres situations, la meilleure décision sera plutôt de l’orienter vers un médecin ou un autre professionnel de la santé. C’est probablement le message que j’aimerais le plus que les gens retiennent : vous n’avez pas besoin de connaître toutes les nouvelles règles avant de venir nous poser une question.

Si quelque chose vous préoccupe, venez nous en parler.

Notre travail sera justement d’évaluer votre situation et de vous aider à déterminer la prochaine étape.

À la pharmacie Linda Gaudreault, nous nous préparons à ces changements afin d’être prêts à accompagner nos patients dès le 9 décembre.

Notre rôle évolue, mais notre objectif demeure le même : vous aider à obtenir les bons soins, au bon moment.

Elliott Doyle, pharmacien-copropriétaire

NOTRE MISSION PREMIÈRE, VOTRE BIEN-ÊTRE

195, BOUL. DEQUEN, ALMA

418 662-3408