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Nouveaux spectacles à venir - Ville d'Alma Spectacles

Le 12 novembre 2026 à 10 h 30
Par Ville d'Alma Spectacles

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De nouveaux spectacles s’ajoutent à la programmation de Ville d'Alma Spectacles ! Découvrez les artistes qui viendront vous divertir et réservez vos billets dès maintenant.

 

Variétés

Fred Pellerin | Au nom du père

Boîte à Bleuets

13 septembre 2027

Humour

Charles Brunet | Très très bon show

Salle Michel-Côté

16 octobre 2027

Humour

Phil Roy | Danser sous la pluie

Salle Michel-Côté

8 octobre 2027

Chanson

Patrice Michaud | Héroïques fantaisies

Salle Michel-Côté

17 février 2028

Pour acheter vos billets;

Visitez le site almaspectacles.com

Téléphonez au 418 545-3330

Contactez la billetterie au billeterie@ville.alma.qc.ca

Achetez vos billets sur place à la Billetterie de la Salle Michel-Côté, le mercredi de 16h à 19h et à la Bibliothèque d'Alma, sur les heures d'ouverture.

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