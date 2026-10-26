Extra

 Temps de lecture : 1 min 27 s

Sandra Michaud offre le tatouage paramédical au Lac-Saint-Jean

Retrouver son image après l'épreuve

Le 26 octobre 2026 - Modifié à 14 h 11 min
Par Maquillage Permanent Sandra Michaud

Contenu commandité

Après une chirurgie, une maladie ou un accident, le corps porte parfois des marques qui rappellent chaque jour ce qu'on a traversé. À Alma, Sandra Michaud aide les personnes à tourner cette page grâce au tatouage paramédical, une pratique qu'elle est la seule à offrir au Lac-Saint-Jean.

Esthéticienne depuis 30 ans, dont 20 consacrés au maquillage permanent, Sandra Michaud a récemment complété une formation en dermopigmentation réparatrice. Un prolongement naturel de sa carrière, explique-t-elle : « Depuis des années, j'aide les gens à se sentir bien dans leur peau. Avec le tatouage paramédical, je peux accompagner des personnes qui ont vécu quelque chose de difficile et les aider à se reconnaître dans le miroir. »

Une aréole et un mamelon en trompe-l'œil

Pour les femmes qui ont subi une reconstruction mammaire après un cancer du sein, la pigmentation de l'aréole et du mamelon en 3D constitue souvent la dernière étape du parcours. Grâce à un jeu d'ombres et de couleurs, Sandra recrée en trompe-l'œil une aréole et un mamelon d'apparence réaliste. « C'est souvent à ce moment que les femmes me disent qu'elles se sentent enfin complètes », confie-t-elle.

Atténuer les cicatrices

Le tatouage paramédical permet aussi d'atténuer visuellement les cicatrices, une fente labiale ou certaines imperfections de la peau, en harmonisant la couleur avec celle de la peau environnante.

Un accompagnement tout en douceur

Chaque intervention débute par une consultation personnalisée, dans un cadre respectueux et confidentiel. Le pigment, composé d'oxydes de fer et de minéraux, est déposé dans le derme à l'aide d'aiguilles stériles à usage unique, et un anesthésiant topique est appliqué pour le confort de la cliente. Une séance de suivi, trois à huit semaines plus tard, permet de parfaire le résultat.

« Les personnes qui viennent me voir ont souvent traversé des moments très durs. Elles méritent d'être accueillies avec délicatesse, sans se sentir jugées ou pressées », souligne celle qui a aussi fondé l'Académie de maquillage permanent Sandra Michaud.

Fini le long trajet vers Québec ou Montréal pour obtenir ce type de soin : il est désormais offert ici, au Lac-Saint-Jean.

 

IMG 6515 Modifier



Maquillage Permanent Sandra Michaud
1345, avenue du Pont-Sud, Alma
418-482-1503 | happysandra@live.ca

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Extra

La Jamaïque : bien plus qu’une plage, une île qui se vit!
Publié le 23 octobre 2026

La Jamaïque : bien plus qu’une plage, une île qui se vit!

Bonne nouvelle pour les voyageurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean : dès la fin novembre, il sera possible de s’envoler de Québec vers la Jamaïque ! J’ai eu la chance de vivre une immersion dans cet île chaleureuse et dépaysante. Je vais donc tenter de vous faire vivre une petite partie de ce que j’ai vécu avec mes coups ce coup de cœur de ...

LIRE LA SUITE

Extra

La programmation de novembre de Ville d'Alma Spectacles
Publié le 22 octobre 2026

La programmation de novembre de Ville d'Alma Spectacles

Contenu commandité Humour, chanson, musique classique, Ville d’Alma Spectacles en a pour tous les goûts! Humour Alexandre Forest | En rodage Boîte à Bleuets 4 novembre, 20 h Humour Tommy Néron | Les fleurs poussent encore - COMPLET Boîte à Bleuets 5 novembre, 20 h Humour Mat Lévesque | Beleuet Boîte à Bleuets 6 novembre, 20 h Chanson ...

LIRE LA SUITE

Extra

Chronique Concerto
Publié le 16 octobre 2026

Chronique Concerto

Contenu commandité Le QUATUOR SAGUENAY présente point de rencontre SAMEDI 24 OCTOBRE 2026, 20h | SALLE MICHEL-CÔTÉ Ce sera un moment exceptionnel que nous feront vivre bientôt le Quatuor Saguenay et les chanteuses Élisabeth St-Gelais et Caroline Gélinas. Intitulé Point de rencontre , ce concert propose cette œuvre magnifique, le Stabat ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES