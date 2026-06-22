Coupure d’eau sur l’avenue du Pont Sud à Alma

La Ville d’Alma informe les citoyens qu’une interruption temporaire du service d’eau potable est prévue sur l’avenue du Pont Sud, ce lundi, à compter de 9 h 30. La coupure, qui devrait durer environ quatre heures, est nécessaire en raison de travaux en cours dans le secteur.

Selon les informations transmises par la municipalité, l’intervention se déroulera à proximité de l’intersection de la route du Lac Ouest. Plusieurs résidences situées dans cette zone seront directement touchées et devront composer avec cette interruption pendant une durée de quatre heures.