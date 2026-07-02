Une interruption planifiée a privé plus de 1 300 adresses d’électricité

Les résidents du secteur Delisle, à Alma, ont été privés d’électricité pendant près de deux heures hier soir à la suite d’une interruption de service planifiée par Hydro-Québec.

Selon les informations de la société d’État, la panne, qui a touché 1 394 adresses peu après 21 h, avait été demandée afin d’assurer la sécurité du public ainsi que celle des travailleurs appelés à intervenir sur le réseau.

Les clients concernés ont ainsi été privés de courant durant une partie de la soirée. La situation est toutefois revenue à la normale vers 23 h, une fois les travaux complétés.