SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 02 juillet 2026

Faits divers

Temps de lecture : 24s

Alma

Une interruption planifiée a privé plus de 1 300 adresses d’électricité

Le 02 juillet 2026 — Modifié à 08 h 08 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les résidents du secteur Delisle, à Alma, ont été privés d’électricité pendant près de deux heures hier soir à la suite d’une interruption de service planifiée par Hydro-Québec.

Selon les informations de la société d’État, la panne, qui a touché 1 394 adresses peu après 21 h, avait été demandée afin d’assurer la sécurité du public ainsi que celle des travailleurs appelés à intervenir sur le réseau.

Les clients concernés ont ainsi été privés de courant durant une partie de la soirée. La situation est toutefois revenue à la normale vers 23 h, une fois les travaux complétés.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Violence dans les urgences du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Publié à 13h00

Violence dans les urgences du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le ton monte dans les urgences d’hôpitaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les déclarations d’accidents liés à de la violence envers le personnel hospitalier sont d’ailleurs en hausse, et atteignent un sommet en 2025. Les chiffres dévoilé par TVA Nouvelles Saguenay-Lac-Saint-Jean font état que depuis 2022, incluant l’année en cours, 85 accidents se ...

LIRE LA SUITE

La conjointe d'All Boivin demeure introuvable
Publié le 30 juin 2026

La conjointe d'All Boivin demeure introuvable

La conjointe d'All Boivin, Yaulise Lemieux-Bellavance, est toujours recherchée par les autorités. Un mandat d'arrestation est toujours en vigueur contre la femme, âgée d'une vingtaine d'années. Selon des informations obtenues par Radio-Canada auprès de la Sûreté du Québec (SQ), elle se trouvait vraisemblablement à proximité au moment de ...

LIRE LA SUITE

Le Saguenéen All Boivin arrêté en Espagne
Publié le 26 juin 2026

Le Saguenéen All Boivin arrêté en Espagne

All Boivin de Saguenay, l’un des criminels les plus recherchés au Canada, a été arrêté ce vendredi en Espagne, selon des informations préliminaires obtenues par la Sûreté du Québec. Recherché depuis le 15 février 2023, l’homme originaire de la région aurait été localisé à Marbella, une ville prisée de la Costa del Sol, où les autorités ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES