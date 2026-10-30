Faits divers

 Temps de lecture : 33s

Portée disparue : Paméla Cleary retrouvée saine et sauve à Alma

Le 30 octobre 2026 - Modifié à 10 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’Almatoise de 37 ans, Paméla Cleary, qui était portée disparue depuis mardi, est retournée à son domicile jeudi. La nouvelle a été confirmée par la Sûreté du Québec.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, la femme serait rentrée d’elle-même chez elle. Les policiers avaient lancé un avis de recherche dans les derniers jours afin de retrouver la résidente d’Alma. Selon la Sûreté du Québec, elle se déplaçait à pied au moment de sa disparition.

D’importants moyens avaient été déployés pour tenter de la localiser. Des véhicules tout-terrain (VTT) ainsi qu’un hélicoptère avaient notamment été utilisés dans le cadre des recherches. L’inquiétude était grande au sein de son entourage. Ses proches affirmaient avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Les circonstances entourant son absence n’ont pas été précisées par les autorités. 

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