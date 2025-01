Les Pâtes du Gourmet recrutent

À PROPOS DE NOUS

Les Pâtes du Gourmet est une entreprise locale spécialisée dans la fabrication artisanale de pâtes à tourtière, tartes et pizzas. Nous recherchons des candidats motivés pour rejoindre notre équipe dynamique!

POSTES DISPONIBLES

2 postes à temps partiel (10 heures ou plus par semaine).

Idéal pour les retraités souhaitant rester actifs dans un environnement chaleureux.

VOS RESPONSABILITÉS

Préparer et fabriquer des pâtes à tourtière, tartes et pizzas selon nos recettes artisanales.

Respecter les normes de qualité et de propreté.

Contribuer au bon fonctionnement de l’atelier.

HORAIRE DE TRAVAIL

Lundi au mercredi : 8 h à 15 h 30

Jeudi : 8 h à 11 h 30

CE QUE NOUS OFFRONS

Salaire à discuter selon votre expérience et vos compétences.

Un environnement convivial et accueillant.

Une opportunité de faire partie d’une entreprise valorisant le savoir-faire local.

POUR POSTULER

Contactez Caroline Villeneuve au 418 480-1562.

Ou présentez-vous directement sur place au 216 Bd de Quen, Alma

Bienvenue aux retraités! Nous serons ravis de vous accueillir dans notre équipe!