Le sous-sol du centre communautaire de Lac-à-la-Croix s’anime tous les soirs 

À Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, la pétanque connaît un essor remarquable. Tous les soirs de la semaine, les adeptes de ce sport de précision se réunissent au centre communautaire du secteur de Lac-à-la-Croix, où le sous-sol a été entièrement réaménagé en boulodrome en 2020. Cette infrastructure intérieure permet aux joueurs de pratiquer leur discipline été comme hiver, dans une ambiance qui témoigne de l’engouement local pour ce jeu.

Ces installations ont été mises en place face à la demande des joueurs qui était assez forte.

« On avait déjà un jeu à l’extérieur qui était très populaire. Les joueurs voulaient pouvoir avoir un toit pour jouer régulièrement, peu importe la température et la saison. Et en 2020, on devait faire des rénovations dans notre centre communautaire, donc on a déménagé la maison des jeunes un étage plus haut, et on a installé le jeu de pétanque au sous-sol de la bâtisse », explique le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin.

Ce nouveau boulodrome fait grand plaisir aux amateurs, qui se regroupent maintenant tous les soirs de semaine au sous-sol du centre communautaire pour jouer quelques parties.

« Il sont une douzaine chaque soir à venir jouer, c’est bon ! Durant l’été, ils sont plus, je dirais qu’ils sont une trentaine par soir », souligne Jennifer Potvin, du service des loisirs de la municipalité.

Le club de pétanque est d’ailleurs très animé. Jennifer Potvin avance que les membres s’organisent régulièrement des soirées thématiques, notamment lors des fêtes comme Noël, ou encore la Saint-Valentin.

« On aura d’ailleurs une soirée portes ouvertes le 30 avril. On essaie de recruter de nouveaux joueurs, et d’attirer des jeunes aussi », ajoute la responsable aux loisirs.

Saines habitudes de vie

Pour André Fortin, ce boulodrome est important dans le maintien des saines habitudes de vie auprès des ainés dans la municipalité.

« Ça fait sortir nos personnes âgées de chez eux et ça brise l’isolement aussi. Ça leur permet de faire une activité, de les maintenir actifs physiquement. Également, c’est bon pour leur social, ça crée des liens entre eux, en se rassemblant comme ça chaque soir. Ils peuvent discuter, rire, avoir du plaisir. Tout ça, c’est bon pour la tête et le corps. »

Ambassadeur

Le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ne peut passer sous le silence l’implication de M. Florent Potvin, décédé dernièrement.

Il a été l’un des meneurs afin de mener ce projet de boulodrome à terme.

« C’est l’ambassadeur du jeu de pétanque ici dans la ville. Quand on pense à la pétanque, on pense à M. Potvin. Il s’occupait beaucoup du jeu, il était là tous les jours pour préparer les terrains, et il jouait tous les soirs. »

De plus, M. Potvin était impliqué dans plusieurs autres sphères d’activités dans la municipalité. Il était un grand bénévole, et il s’impliquait dans de nombreux projets, comme le jardin communautaire, par exemple.

« C’était un rassembleur. Nous ne sommes pas près de l’oublier », conclu André Fortin et Jennifer Potvin.