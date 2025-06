Le Mont Lac-Vert hôte de compétitions d’envergure 

Le vélo de montagne sera à l’honneur au Lac-Saint-Jean cet été alors que les sentiers de Saint-Félicien et d’Hébertville accueilleront des compétitions d’envergure. Les 5 et 6 juillet, le site du Tobo-Ski sera le théâtre d’un week-end intense avec la Coupe Québec et une étape de la Coupe Canada, tandis que les 16 et 17 août, le Mont Lac-Vert préparera une deuxième édition très attendue de la Coupe Québec. La région se positionne ainsi comme un véritable pôle du cyclisme de compétition au Québec.

Le Club Cyclone d’Alma, maître d’œuvre de l’évènement au Mont Lac-Vert, entend bien capitaliser sur le succès retentissant de l’an dernier. En 2024, la Coupe Québec d’Hébertville avait été couronnée Évènement de l’année par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), grâce à la qualité de son organisation et à l’ambiance exceptionnelle sur le site.

« On s’est ajusté à partir des commentaires reçus, tant de la FQSC que des participants eux-mêmes. On a revu les parcours, on change même le sens des pistes cette année, et on innove avec une course pour les jeunes de 4 à 8 ans, Bibittes et coccinelles, sous le thème de la ferme », explique Marc Deschênes, président du comité organisateur.

L’évènement s’étendra sur deux jours. Le samedi sera consacré au cross-country sur circuit court, alors que le dimanche mettra en vedette le cross-country olympique.

« La première journée, ce sera la vitesse qui va compter, donc ça sera spectaculaire à voir. Le dimanche, c’est beaucoup plus une épreuve d’endurance, donc c’est vraiment impressionnant. »

Entre 500 et 550 coureurs sont attendus, en plus d’environ 1 000 visiteurs chaque jour.

Programme double à Saint-Félicien

Quelques semaines plus tôt, c’est à Saint-Félicien que convergeront les projecteurs du cyclisme québécois et canadien. Le Tobo-Ski recevra non seulement une tranche de la Coupe Québec, mais aussi une épreuve officielle de la Coupe Canada, le 6 juillet. Cette double programmation promet un niveau de compétition relevé et une belle vitrine pour la région.

Plus de 500 cyclistes sont attendus chaque jour également. Pour l’occasion, les sentiers ont été modifiés afin d’offrir un défi à la hauteur de l’élite présente. L’épreuve de la Coupe Canada se déroulera sur le même tracé qu’en 2017, un parcours reconnu pour sa complexité et sa qualité technique.