Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a de grandes ambitions pour le site

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix souhaite réaménager le Centre récréotouristique le Rigolet et améliorer une partie de ses installations. La municipalité est actuellement à la recherche de subventions pour financer le projet évalué à 5,4 M$.

« Après plusieurs années d’utilisation et une hausse significative de l’achalandage par rapport au concept initial, il est devenu essentiel d’adapter notre site aux nouvelles réalités et aux besoins actuels de la population », a expliqué le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin, lors d’une séance d’information la semaine dernière. La séance visait à présenter le projet à la population.

Principaux changements

Parmi les principaux changements envisagés se retrouvent la relocalisation et l’agrandissement du pavillon sanitaire, qui fonctionnerait dorénavant sur douze mois, à l’autre extrémité du site, plus près du bâtiment principal et du restaurant.

L’intention serait ici de rassembler en un même endroit les différentes commodités (restaurant, douches, toilettes, cabines pour se changer) afin de rendre leur utilisation plus aisée et conviviale.

« Ça évite l’étalement des commodités que l’on veut retrouver sur le site, et ça évite d’avoir à traverser l’entièreté du site pour accéder au bloc sanitaire », fait valoir François Hains, architecte paysager chez EXT Conseil, la firme responsable de la conception du plan de réaménagement.

Le plan de réaménagement prévoit aussi la création d’un nouvel espace de repos, possiblement doté d’un foyer et de bancs, à l’endroit où se trouve actuellement le pavillon sanitaire. Des aires pour piqueniquer sont également prévues.

Faciliter et sécuriser l’accès

Plusieurs améliorations seraient aussi apportées aux différents sentiers et trottoirs servant à la circulation piétonnière du site.

« Les chemins piétons, actuellement très formels et pavés, deviendraient moins structurés et correspondraient davantage à l’atmosphère que l’on retrouve dans un milieu riverain, avec l’installation d’un long platelage de bois qui ferait toute la périphérie du site », détaille François Hains.

Le fait que la Véloroute des Bleuets longe la plage du Rigolet a également été pris en compte. Différentes interventions sont proposées, telles qu’une légère bifurcation du trajet, afin de faciliter et de sécuriser l’accès des cyclistes au site.

Restructuration du stationnement

« Un des grands exercices que nous avons faits a été de structurer l’espace de stationnement de façon à maximiser le nombre de cases disponibles, mais aussi de doter le site d’un débarcadère », insiste François Hains.

Ceux qui fréquentent la plage du Rigolet le savent bien: lors des beaux jours de l’été, les places de stationnement se font rares, ce qui oblige les visiteurs à se garer un peu plus loin dans les rues de Métabetchouan. C’est là qu’intervient la notion de « débarcadère » mentionnée par l’architecte paysager.

« Une famille qui arrive et qui ne trouve pas de stationnement dans la périphérie immédiate du site va pouvoir y débarquer [au débarcadère] les membres de sa famille en toute pour ensuite aller chercher une place plus loin à l’intérieur de la municipalité. »

Le nouveau stationnement serait divisé en deux sections, une de 80 places et une autre de 26. Une partie des places serait équipée de bornes de recharge pour les véhicules électriques et une autre, réservée aux personnes à mobilité réduite.

Le réaménagement du Rigolet se déroulerait en sept phases et débuterait par le déplacement et l’agrandissement du pavillon sanitaire. Faute de financement pour le moment, aucune date n’a encore été fixée relativement au début des travaux. Le maire aimerait toutefois être en mesure de donner le premier coup de pelle d’ici à la fin de cet été.

La plage du Rigolet payante?

C’est une question que la municipalité n’a d’autre choix que de se poser alors qu’elle tente de financer son projet.

Cependant, conscient que la plage du Rigolet est l’une des dernières accessibles gratuitement autour du lac Saint-Jean et que cela est en partie responsable de sa popularité, le maire dit qu’elle cognera d’abord aux portes du provincial et du fédéral.

« Il faut trouver les subventions et ça, c'est un beau défi. Il faut aller au provincial, mais quand on dit que notre site est reconnu à l'international, ça nous ouvre aussi la porte pour aller au fédéral, donc c'est très intéressant. »