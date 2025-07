Une forte délégation régionale aux Jeux du Québec 

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean sera particulièrement bien représenté lors de la 59e Finale des Jeux du Québec, qui aura lieu à Trois-Rivières du 25 juillet au 2 août. Au total, 186 athlètes galvanisés défendront fièrement les couleurs de la région, un contingent en hausse par rapport aux éditions estivales précédentes.

« La pandémie est maintenant derrière nous, et on sent que les sports ont bien repris leur place dans la vie des jeunes. Il y a un bel engouement, une belle relance », souligne Frédéric Bouchard, coordonnateur au Regroupement Loisirs et Sports Saguenay–Lac-Saint-Jean et répondant régional pour les Jeux.

La sélection des athlètes s’est officiellement terminée le 6 juillet dernier. Dès le lendemain, ils se sont réunis lors d'une rencontre pré-départ marquée par une ambiance électrisante et remplie de fierté. Parents, entraîneurs et accompagnateurs étaient aussi présents pour partager l'information sur l’événement et recevoir les uniformes régionaux.

« On sentait la fébrilité, l’excitation, mais surtout la fierté. Nos jeunes sont motivés et prêts à vivre cette expérience à fond. »

Une belle représentativité régionale

Cette année, la délégation régionale sera en action dans 18 des 19 disciplines au programme. Seul le BMX n’a pas de représentant.

Le retour du volleyball masculin, tant en gymnase que sur plage, constitue l’une des belles réussites de cette édition.

« On avait un gros creux dans cette discipline depuis plusieurs années. Grâce au travail du Club Volleyball Saguenay et de plusieurs clubs de la région, on a réussi à ramener deux équipes masculines. C’est une grande fierté. »

Des espoirs de performance

Certaines disciplines s’annoncent particulièrement prometteuses pour la région. C’est notamment le cas en natation masculine, où l’équipe régionale pourrait surprendre.

Le vélo de montagne et le tir à l’arc sont aussi à surveiller. Un archer médaillé d’or lors de la dernière édition est de retour pour défendre son titre.

En athlétisme, pas moins de 27 athlètes représenteront la région. Une discipline dans laquelle le Saguenay–Lac-Saint-Jean s’illustre régulièrement.

L’esprit des Jeux avant tout

Au-delà des performances sportives et des podiums, l’essence même de l’expérience réside dans le dépassement de soi et dans l’expérience humaine, estime Frédéric Bouchard.

« Il n’y a que trois marches sur un podium. Ce qui compte, c’est que chaque athlète se fixe ses objectifs et fasse tout pour les atteindre. Ces Jeux, c’est surtout une chance unique pour nos jeunes de vivre une expérience humaine forte, de côtoyer des athlètes de partout et de se créer des souvenirs impérissables », conclut Frédéric Bouchard.