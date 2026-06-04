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Une salle de psychomotricité au Centre Mario-Tremblay

Le 04 juin 2026 — Modifié à 17 h 21 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Les garderies et les organismes communautaires du secteur d’Alma peuvent maintenant profiter d’une salle de psychomotricité au Aucouturier aménagée dans le Centre Mario-Tremblay (CMT).

Des représentants du Consortium québécois de développement des pratiques psychomotrices (CQDPP) du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean (CSSLSJ) et de la Ville d’Alma étaient réunis CMT pour l’occasion.

La salle est mise à la disposition des organismes communautaires, des CPE et des services de garde privés qui n’ont pas les infrastructures pour organiser une salle de psychomotricité. À moyen terme, l’objectif serait de rendre accessible la salle à la population en générale.

La pratique psychomotrice Aucouturier est une approche éducative qui permet aux enfants de développer leurs habiletés motrices, affectives, sociales et cognitives par le jeu et le mouvement. À travers des parcours, du matériel adapté et des activités libres ou encadrées, les enfants sont invités à bouger, explorer, créer et interagir dans un environnement sécuritaire et stimulant favorisant leur développement global.

« Dès 1992, nous avons été parmi les pionniers au Québec en implantant la pratique psychomotrice Aucouturier à l’école primaire Saint-Pierre. Au fil des années, cette approche a démontré toute sa valeur, autant dans nos écoles que dans les CPE, les garderies ainsi que dans les organismes communautaires. Elle est aujourd’hui devenue une véritable force au sein de notre organisation » mentionne Marc-Pascal Harvey » président du CQDPP et du CSSLSJ.

Rendue possible grâce à une subvention de 30 000 $ de la Table intersectorielle en saines habitudes de vie, cette initiative a permis l’achat de matériel spécialisé, la formation des intervenants ainsi que la coordination administrative du projet.

« La Ville d’Alma est très heureuse de collaborer à ce projet porteur en mettant des locaux à la disposition du milieu. Offrir aux enfants des espaces favorisant leur développement et leur épanouissement est une priorité qui nous tient à coeur. Cette initiative témoigne également de la force de la collaboration entre les différents partenaires du milieu », a quant à elle souligné la mairesse de la Ville d’Alma, Sylvie Beaumont.

Du personnel formé et engagé

Pour que les séances psychomotrices répondent pleinement aux objectifs recherchés, elles doivent être supervisées par du personnel engagé dans un programme de formation continue s’échelonnant sur une année. Plusieurs intervenants du milieu se sont ainsi investis dans un parcours d’apprentissage comprenant notamment des périodes d’entretien réflexif accompagnées par une ressource du Consortium québécois de développement des pratiques psychomotrices.

« Ces stratégies sont indispensables au développement global et harmonieux du jeune enfant qui construit sa pensée, son identité et sa façon d’être en relation avec le monde à partir de son expérience corporelle et sensorielle » précise, Suzanne Gravel, présidente du Consortium québécois de développement des pratiques psychomotrices.

Le projet comporte également un volet mobilisateur pour la communauté sportive locale. En effet, le montage et le démontage de la salle sont réalisés par des élèves des Lynx du pavillon Wilbrod-Dufour, qui obtiennent ainsi un soutien financier contribuant au financement de leurs pratiques sportives ou autres projets scolaires.

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