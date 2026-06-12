Une nouvelle salle communautaire voit le jour à Labrecque

La Municipalité de Labrecque a procédé, hier soir, à l’inauguration de sa toute nouvelle salle communautaire, aménagée dans les locaux de l’ancienne Caisse Desjardins. L’événement a attiré une foule nombreuse, au point de remplir l’espace au maximum de sa capacité.

Cette soirée d’ouverture a permis aux citoyens de découvrir ce lieu rénové, désormais appelé à jouer un rôle central dans la vie sociale du village. Située au cœur de Labrecque, la salle se veut un espace propice aux échanges, aux rencontres et à la tenue d’activités variées pour l’ensemble de la population.

« La forte participation de la population démontre à quel point ce projet répond à un besoin réel dans notre milieu. Voir cette salle remplie dès sa première activité est une grande source de fierté pour le conseil municipal et pour tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. », a souligné la mairesse de Labrecque.

La soirée a également été marquée par la contribution financière de Desjardins. Jean Lamoureux, membre du conseil d’administration de l’institution, était sur place pour remettre un chèque de 8 000 $, destiné à soutenir la vitalité du bâtiment et sa programmation future.

Au cours des prochains mois, la nouvelle salle accueillera une variété d’activités, allant de spectacles et conférences à des rencontres citoyennes, en passant par des événements culturels et plusieurs autres événements destinés à animer la vie du village.

La Municipalité souhaite par ailleurs impliquer activement la population dans le développement de ce nouvel espace. Elle invite les citoyens à proposer des idées afin d’en maximiser l’utilisation, comme la création éventuelle d’un café communautaire ou toute autre initiative.