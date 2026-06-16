SUIVEZ-NOUS

Mardi, 16 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 54s

Départ à la direction générale

François Delisle n’est plus directeur général de la Ville de Saint-Félicien

Le 16 juin 2026 — Modifié à 06 h 49 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

La Ville de Saint-Félicien a confirmé avoir mis fin, vendredi dernier, au contrat d’emploi avec son directeur général, François Delisle. Nommé à ce poste en octobre dernier, il était en fonction depuis huit mois. La municipalité n'a pas divulgué les raisons ayant mené à cette décision. On a toutefois confirmé que cette fin d’emploi a été convenu mutuellement.

Le maire de Saint-Félicien, Jean-Philippe Boutin a commenté brièvement : « Effectivement, nous confirmons que le directeur général a quitté la Ville. Il s’agit d’une fin d’emploi convenue d’un commun accord entre les parties. Toutefois, en raison de la nature confidentielle du dossier, nous n’émettrons aucun autre commentaire. »

Les employés de la Ville de Saint-Félicien ont reçu un avis les informant de ce départ à la direction générale.

Parcours scolaire

Avant cette nomination comme DG, François Delisle dirigeait le Centre de formation professionnelle (CFP) du Pays-des-Bleuets. Son champ d’action couvrait les établissements de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Roberval. Résident de Saint-Prime, il avait cumulé une longue expérience dans le secteur de l’éducation.

Pendant 28 ans, dont 18 passées en Beauce, notamment à Sainte-Marie et Saint-Georges, il a exercé diverses fonctions dans le réseau scolaire. D’abord enseignant au secondaire, il a ensuite occupé des postes d’adjoint à la direction avant de prendre la direction du CFP rattaché au Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ottawa assouplit les règles du programme Nouveaux horizons
Publié à 17h00

Ottawa assouplit les règles du programme Nouveaux horizons

Le gouvernement fédéral a finalement décidé d’alléger les exigences administratives du programme Nouveaux horizons pour les aînés. Ainsi, les sections locales affiliés à des organismes comme le Cercle des fermières ou la FADOQ pourront soumettre leurs projets en utilisant le numéro d’entreprise de leur organisation mère, sans avoir à en obtenir un ...

LIRE LA SUITE

Le Repaire du moulin à pulpe, une nouvelle attraction au Village historique de Val-Jalbert
Publié à 16h18

Le Repaire du moulin à pulpe, une nouvelle attraction au Village historique de Val-Jalbert

À l’occasion du lancement de la saison touristique estivale 2026, le Village historique de Val-Jalbert a fait connaître sa nouvelle attraction phare : Le Repaire du moulin à pulpe, un convoi de deux wagons remplis de surprises interactives et immersives, pour les jeunes de 5 à 12 ans. Un concept qui permet aux plus jeunes de s’approprier de ...

LIRE LA SUITE

Plusieurs noms de rues modifiés à Hébertville
Publié à 15h52

Plusieurs noms de rues modifiés à Hébertville

La municipalité unifiée d’Hébertville modifiera prochainement certains noms de rues sur son territoire afin d’éviter les doublons créés par la fusion municipale. Quatorze rues subiront un changement toponymique. La sélection des rues ciblées a été faite en priorisant celles comptant le plus faible nombre d’adresses afin de limiter l’impact sur ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES