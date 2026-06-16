Un système d’accès contrôlé désormais en vigueur au lac Labrecque

La Municipalité de Labrecque mettra en place, à compter du 22 juin, un nouveau système d’accès contrôlé au lac Labrecque dans le but de mieux préserver ce plan d’eau contre la propagation des espèces aquatiques envahissantes, dont le myriophylle à épi.

Désormais, l’accès au lac par la rampe de mise à l’eau sera protégé par une barrière munie d’un cadenas. Les résidents de Labrecque possédant une embarcation motorisée pourront obtenir une clé leur permettant d’ouvrir la barrière en dehors des heures d’ouverture du quai municipal.

Du côté des visiteurs et des utilisateurs provenant de l’extérieur de la municipalité, l’accès sera permis durant les heures d’ouverture du quai pour une utilisation journalière. Ceux qui souhaitent profiter du lac sur une base saisonnière pourront également obtenir une clé leur permettant d’ouvrir la barrière.

La Municipalité précise que plusieurs règles devront être respectées par tous les utilisateurs. L’utilisation de la clé devra être strictement personnelle et ne pourra être partager à d’autre. Une fois leur passage effectué, les utilisateurs devront obligatoirement refermer la barrière et replacer le cadenas. Un dépôt remboursable de 20 dollars à la municipalité sera exigé pour l’obtention de la clé. De plus, chaque usager devra obligatoirement laver son embarcation, qu’elle soit motorisée ou non, avant la mise à l’eau.

Par ailleurs, la Municipalité de Labrecque rappelle qu’un permis d’accès au lac demeure obligatoire pour toute embarcation motorisée. Ce permis est gratuit pour les résidents de Labrecque, tandis que les non-résidents devront débourser 25 dollars pour un accès quotidien ou 100 dollars pour la saison.