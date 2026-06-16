Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean change de nom

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean adopte une nouvelle appellation. L’établissement devient désormais Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean – Universitaire.

Ce changement, qui s’inscrit dans une vaste démarche de transformation menée à l’échelle provinciale, découle de la volonté de Santé Québec d’uniformiser les noms des établissements de santé et de services sociaux partout au Québec.

Selon l’organisation, cette harmonisation permettra de rendre le réseau de la santé plus facile à reconnaitre pour les citoyens en offrant une référence « claire et cohérente », peu importe la région où ils se trouvent.

En regroupant ainsi les établissements de santé sous une identité commune, Santé Québec souhaite également améliorer la compréhension globale du système et faciliter le repérage des services.

« Un réseau plus simple à comprendre est un réseau dans lequel il est plus facile de naviguer. En harmonisant nos appellations, nous offrons aux usagères et aux usagers des repères clairs et cohérents partout au Québec. C’est l’expression concrète d’un seul réseau, d’une même mission et d’un engagement commun envers la population. », a déclaré Julie Lussier, vice-présidente aux affaires publiques et aux communications à Santé Québec.