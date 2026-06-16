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Élections provinciales

Éric Girard ne sollicitera pas de nouveau mandat

Le 16 juin 2026 — Modifié à 10 h 17 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

À l’approche des prochaines élections provinciales, le député de Lac-Saint-Jean et ministre délégué au Développement économique régional, Éric Girard, annonce qu’il ne sera pas candidat au scrutin à venir. Une décision qu’il affirme avoir mûrie récemment, en concertation avec sa famille.

L’élu précise que ce choix a été pris au cours des dernières semaines. Il évoque le désir de se consacrer à des projets familiaux qui lui tiennent à cœur dans un avenir rapproché et précise que la baisse de popularité de son parti dans les sondage n’ont pas influencé sa décision.

Selon des informations rapportées par Radio-Canada, Éric Girard aurait informé ses collègues de la Coalition avenir Québec (CAQ) il y a quelques jours. La première ministre, Christine Fréchette, aurait accueilli cette annonce avec compréhension, tout en exprimant le souhait qu’il poursuive son engagement au sein de la formation politique.

Élu pour la première fois à l’Assemblée nationale en octobre 2018, le député de Lac-Saint-Jean a été reconduit dans ses fonctions lors des élections de 2022. Avant son entrée en politique, il œuvrait dans le milieu agricole et a notamment occupé le poste de vice-président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il a également été maire de Saint-Nazaire.

D’ici la tenue du scrutin, Éric Girard assure qu’il continuera d’assumer pleinement ses responsabilités de député et de ministre, aux côtés de son équipe. À ce jour, seul le député de Jonquière, Yannick Gagnon, a confirmé son intention de se porter candidat pour la CAQ lors des élections prévues à l’automne prochain.

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