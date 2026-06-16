Plusieurs noms de rues modifiés à Hébertville

La municipalité unifiée d’Hébertville modifiera prochainement certains noms de rues sur son territoire afin d’éviter les doublons créés par la fusion municipale.

Quatorze rues subiront un changement toponymique. La sélection des rues ciblées a été faite en priorisant celles comptant le plus faible nombre d’adresses afin de limiter l’impact sur les citoyens, affirme la municipalité.

L’hiver dernier, un mandat consistant à trouver des noms reflétant l’héritage et le patrimoine local a été confié à la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. Les trois comités consultatifs d’urbanisme des anciennes municipalités ont également été mis à contribution dans la sélection des nouveaux noms de rues.

« C’était très important d’éliminer les doublons qui peuvent créer de la confusion, notamment dans les services d’urgence. Les nouveaux noms choisis reflètent notre histoire et les gens qui l’ont façonnée. Préserver cet aspect patrimonial était prioritaire pour la municipalité », affirme le maire actuel, Marc Richard. Il ajoute : « je tiens d’ailleurs à remercier la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean et les comités consultatifs des anciennes municipalités pour le travail accompli dans ce dossier ».

Rues dont les noms seront modifiés

La rue Lajoie dans le secteur Hébertville deviendra la rue Lacombe. La rue Simard dans le secteur Hébertville deviendra la rue Ouellet. La rue Commerciale dans le secteur Hébertville-Station deviendra la rue de la Corvée. La rue Larouche dans le secteur Hébertville-Station deviendra la rue Goderre. La rue Saint-Anne dans le secteur Hébertville-Station deviendra la rue Brassard. La rue Tremblay dans le secteur Hébertville-Station deviendra la rue Lemay. Le 3e rang dans les secteurs Hébertville-Station et Saint-Bruno deviendra le rang Saint-Jean Est et le rang Saint-Jean Ouest. La rue Larouche dans le secteur Saint-Bruno deviendra la rue Bouchard. La rue Bouchard dans le secteur Saint-Bruno deviendra la continuité de l’avenue Thibeault. La rue du Parc dans le secteur Saint-Bruno deviendra la rue des Sports. L’avenue Potvin dans le secteur Saint-Bruno deviendra l’avenue des Champs. L’avenue Tremblay dans le secteur Saint-Bruno deviendra l’avenue Déry. L’avenue de La Barre dans le secteur Saint-Bruno deviendra l’avenue Saint-Laurent et le Plateau Beaumont dans le secteur Saint-Bruno sera rebaptisé la rue Beaumont.