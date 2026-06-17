Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean coupe dans ses services de répit

Les temps sont difficiles pour les organismes de bienfaisance. Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui offre des services de répit notamment le weekend ou en semaine à environ 55 familles pour 60 enfants, se voit dans l’obligation de suspendre ces services de répit, jusqu’au mois de janvier 2027. L'organisme annonce cette mise sur pause de ses répits avec nuitée pour mieux répondre aux besoins des personnes autistes.

C’est aussi dire que pour un minimum de sept mois, jusqu’à l’an prochain, il n'existe tout simplement plus de répit de plus de huit heures pour les familles de personnes autistes du SLSJ. Le conseil d'administration et l'équipe d’Autisme Saguenay – Lac-St-Jean ont confirmé par voie de communiqué la réorganisation de leurs services, après l’avoir fait dans un premier temps samedi dernier lors de leur assemblée générale.

La présidente du conseil d’administration, Louise McKay, mentionne que depuis sa création, la priorité absolue d’Autisme Saguenay – Lac-St-Jean est d'offrir le meilleur soutien possible aux personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Les récentes consultations régionales ont mis en lumière des manques importants en matière d’accompagnement, d’information et de formation, tant sur le plan individuel que collectif.

Actuellement, l'offre de service de l'organisme est presque exclusivement centrée sur le répit. Pour continuer à remplir sa mission avec efficacité tout en respectant ses capacités opérationnelles, le conseil d'administration profitera de la saison automnale pour entamer ce virage. L'objectif est de bâtir des solutions mieux adaptées aux réalités actuelles des familles. C’est donc avec beaucoup d’émotions, mais dans le but de se concentrer sur cette démarche, que l'organisme annonce cette mise sur pause des répits avec nuitée. Il s'agit d'un choix déchirant, mentionne-t-on, mais nécessaire afin de permettre à l'équipe administrative et au conseil d'administration de concentrer leurs énergies sur ce repositionnement.

L'organisme tient à rassurer sa communauté : l'ensemble des autres services sera maintenu durant cette période de transition. Les familles pourront donc continuer de profiter des répits-loisirs, des camps d’été et des soirées entre amis.

Réactions

Du côté de la Fondation Jean-Allard pour la cause de l’autisme dans la région, la présidente du CA Marie-Ève Lachance souligne que la Fondation est actuellement active dans la recherche de solutions pour les familles de la région qui se retrouvent soudainement avec cette suspension de services de répit. Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, a aussi été interpellé par rapport au dossier.