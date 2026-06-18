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Jeudi, 18 juin 2026

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Temps de lecture : 27s

Élections provinciales de 2026

William Fradette à nouveau dans la course pour le Parti Québécois

Le 18 juin 2026 — Modifié à 17 h 33 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

« Je suis à un moment de ma vie où je crois que je vais offrir la meilleure version de moi-même. Je suis au carrefour de l’énergie de la trentaine, mais aussi à un carrefour où j’ai énormément d’expérience à mettre au profit de notre formation politique », affirme William Fradette, qui vient tout juste d’annoncer sa candidature aux élections provinciales de 2026 dans la circonscription de Lac-Saint-Jean pour le Parti Québécois.

Ce sera la troisième fois que l’Almatois William Fradette fera campagne au provincial pour le PQ. Il s’était d’abord présenté aux élections de 2018, puis à celles de 2022, mais avait été défait par le caquiste Éric Girard.

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