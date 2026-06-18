William Fradette à nouveau dans la course pour le Parti Québécois

« Je suis à un moment de ma vie où je crois que je vais offrir la meilleure version de moi-même. Je suis au carrefour de l’énergie de la trentaine, mais aussi à un carrefour où j’ai énormément d’expérience à mettre au profit de notre formation politique », affirme William Fradette, qui vient tout juste d’annoncer sa candidature aux élections provinciales de 2026 dans la circonscription de Lac-Saint-Jean pour le Parti Québécois.

Ce sera la troisième fois que l’Almatois William Fradette fera campagne au provincial pour le PQ. Il s’était d’abord présenté aux élections de 2018, puis à celles de 2022, mais avait été défait par le caquiste Éric Girard.