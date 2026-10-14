Les Chevaliers de Colomb d’Alma se réinventent

Le conseil 2722 des Chevaliers de Colomb d’Alma a repensé sa programmation d’activités communautaires cette année afin d’assurer la pérennité de l’organisation et de sa mission.

« Étant un club vieillissant, on a formé nouvelle une équipe pour remonter notre salle », soutient Evans Simard, Grand Chevalier du conseil d’Alma. Il précise que la COVID-19 a porté un dur coup à l’organisation, qui subissait déjà une perte de vitalité depuis quelques années.

« Notre salle, c’est une salle qui opère avec un permis d’alcool et où on sert à manger. Donc, comme tous les commerces du genre, nous avons été fermés pendant deux ans, et ça a été très difficile puisque nous devions quand même payer les dépenses liées au bâtiment. »

Le quartier général des Chevaliers de Colomb d’Alma se trouve au coin de l’avenue Bégin Sud et de la rue Scott Ouest, à quelques pas du centre-ville. Lui aussi vieillissant, l’édifice demandait différentes rénovations coûteuses. Il fallait notamment refaire une partie du solage et procéder à la mise à niveau du système de chauffage et de sécurité incendie, rendant la situation des Chevaliers de Colomb d’Alma encore plus précaire. « À l’été 2026, les coffres étaient vides », résume Evans Simard.

C’est ainsi qu’afin de renflouer la trésorerie du club, le nouveau conseil a entrepris d’élargir et de diversifier sa programmation d’activités. « Ça prenait plus de revenus. Il fallait donc qu’on augmente l’achalandage. »

Programmation bonifiée

Ce faisant, depuis quelques semaines, les Chevaliers de Colomb ont considérablement étendu les heures d’ouverture de leur salle. « On s’est dit qu’on devait augmenter les activités, prolonger l’ouverture de la salle jusqu’à 22 h et remplir notre horaire le plus possible en augmentant la location de la salle. »

Auparavant, le billard commençait à midi et se terminait à 16 h 30. Le lundi et le mercredi, il y avait des parties de palais américain, tandis que le lundi, 24 joueurs s’affrontaient au dard, mais c’est tout. Maintenant, « la salle est pratiquement toujours ouverte. Il ne reste qu’une ou deux plages horaires à remplir. »

Plusieurs ligues de palais américain, de billard et de dard se sont ajoutées depuis le prolongement des heures d’ouverture de la salle. Parallèlement, de nouveaux loisirs ont fait leur apparition, comme le baseball-poche et le cornhole, qui attirent des dizaines de joueurs chaque semaine.

De plus, les Chevaliers de Colomb d’Alma entendent apporter certaines améliorations à leur salle principale prochainement de sorte qu’elle se prête davantage à la tenue de divers évènements, comme des mariages, des réunions familiales ou encore des soupers corporatifs. Il est déjà possible de réserver la salle en téléphonant à Evans Simard au 418 480-0535.

Pour le bien de leur mission

Evans Simard soutient que l’utilisation plus optimale de la salle contribue à assurer la survie des Chevaliers de Colomb d’Alma, mais surtout, de leur mission, soit de servir la communauté et d’aider les personnes dans le besoin.

Aujourd’hui, le conseil des Chevaliers de Colomb d’Alma représente beaucoup plus qu’un man’s club, c’est un lieu de rencontre ouvert sur le monde qui participe directement à la vie sociale almatoise. Par ailleurs, l’organisation ne cesse de renforcer ses liens avec les organismes communautaires du secteur, comme la Moisson d’Alma, la Marmite Fumante et la Saint-Vincent-de-Paul Lac-Saint-Jean.