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Intercar souhaite mettre fin à la ligne entre Chibougamau et Saint-Félicien

Le 14 octobre 2026 - Modifié à 12 h 12 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Le transporteur Intercar a déposé une demande auprès de la Commission des transports du Québec afin de mettre fin à la ligne d’autobus reliant Chibougamau à Saint-Félicien. L’achalandage ne serait pas au rendez-vous depuis plusieurs années, ce qui nuirait à la rentabilité du service.

C’est ce qu’a révélé Radio-Canada ce matin, à la suite d’une communication avec le président d’Intercar, Hugo Gilbert.

Après avoir déployé de nombreux efforts pour maintenir le service, ce dernier affirme être conscient des conséquences que cette décision pourrait entraîner pour une partie de la population, mais ne voit pas d’autre solution.

« C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons maintenu le service aussi longtemps, malgré les pertes financières récurrentes », explique M. Gilbert.

Pour la municipalité du Nord-du-Québec, la situation est difficile.

Malgré cela, la mairesse de Chibougamau, Nichèle Compartino, dit comprendre la situation. Elle souhaiterait toutefois que le gouvernement provincial accorde une plus grande importance à ce type d’enjeu afin d’éviter que de telles situations se reproduisent.

« Le problème, ce n’est pas Intercar, c’est le modèle. Demander à une entreprise privée de rentabiliser cette ligne où il y a peu de gens, c’est un peu la condamner. […] Ce qu’on souhaite, c’est que le transport interurbain soit considéré comme un service essentiel et qu’on le finance comme un service public, de manière stable, et non pas comme une entreprise commerciale. »

Une décision devrait être rendue publique d’ici la fin de l’année 2026.

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