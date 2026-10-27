Première rencontre entre Ottawa, les provinces et les Premières Nations

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a réuni lundi près de 200 chefs et dirigeants des Premières Nations ainsi que ses homologues provinciaux et territoriaux pour une première rencontre en vingt ans, un engagement pris par le chef du gouvernement fédéral lors de l’Assemblée spéciale des chefs de l’Assemblée des Premières Nations, en décembre 2025.

Cette rencontre avait pour objectif de discuter des priorités déterminées par les communautés des Premières Nations, notamment en matière de développement économique, d’infrastructures, d’emploi et de sécurité. Tous les gouvernements provinciaux et territoriaux étaient présents, à l’exception du Québec.

Le premier ministre québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a justifié son absence en indiquant qu’il prévoyait plusieurs rencontres avec des représentants autochtones du Québec dans un avenir rapproché, dont le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL). Il a également souligné que la vision de son gouvernement des relations avec les nations autochtones ne passe pas par une coordination dirigée par Ottawa.

Au cœur des discussions figurait la participation des Premières Nations aux grands projets canadiens d’infrastructure. Les dirigeants ont notamment convenu d’explorer de nouveaux mécanismes de partage des revenus, dont la création éventuelle d’un fonds souverain des Premières Nations. Mark Carney a demandé à son ministre des Finances de travailler avec les dirigeants autochtones afin d’évaluer la meilleure façon de mettre sur pied un tel fonds, qui permettrait aux communautés de détenir des participations directes dans de grands projets économiques.

Le gouvernement fédéral a également annoncé son intention de modifier la Loi sur la gestion financière des Premières Nations afin d’accroître la capacité d’emprunt de l’Administration financière des Premières Nations. Cette mesure vise à faciliter l’accès au capital pour les communautés souhaitant investir dans des projets d’envergure et bénéficier de leurs retombées.

Afin de favoriser la participation des Autochtones à ces projets, Ottawa investira par ailleurs 260 millions de dollars sur quatre ans dans un nouveau Fonds pour les partenariats en faveur de la préparation à l’emploi des peuples autochtones. Le programme doit permettre de mieux arrimer la main-d’œuvre autochtone aux occasions d’emploi créées par les grands chantiers d’infrastructure.

Les participants ont aussi abordé l’avenir de la Loi sur les Indiens. Une réforme en profondeur, voire son abolition, a été évoquée dans le cadre d’une réflexion plus large sur la modernisation des relations entre le gouvernement fédéral et les Premières Nations. Le premier ministre Carney s’est dit ouvert à cette possibilité.

La sécurité et les mesures d’urgence prioritaires

La préparation aux situations d’urgence et la sécurité publique ont également occupé une place importante lors de la rencontre.

Ottawa a annoncé plus de 2,5 milliards de dollars sur cinq ans, auxquels s’ajouteront près de 450 millions de dollars par année par la suite, pour soutenir la gestion des urgences, la prévention des feux de forêt et la protection contre les incendies dans les communautés des Premières Nations. Les fonds serviront notamment à améliorer les capacités d’évacuation, l’aide d’urgence et la reconstruction des infrastructures essentielles après une catastrophe.

Le gouvernement fédéral prévoit aussi investir plus de 630 millions de dollars sur quatre ans, ainsi qu’un financement récurrent de 250 millions de dollars par année, pour renouveler et élargir le Programme des services de police des Premières Nations et des Inuit. Une enveloppe additionnelle de 140 millions de dollars sur quatre ans sera consacrée à des initiatives de prévention de la criminalité et de sécurité communautaire adaptées aux réalités culturelles des communautés autochtones.