Plus de 1 700 élèves attendus au Salon ExplorAction à Alma

Le Centre multisport du Centre Mario-Tremblay d’Alma accueillera, le jeudi 29 octobre, la 18e édition du Salon d’information scolaire ExplorAction. L’événement, organisé conjointement par le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, le Collège d’Alma et l’Université du Québec à Chicoutimi, en partenariat avec la Ville d’Alma, réunira plus de 1 700 élèves du secondaire.

Sous le thème « Ton avenir en formations », le salon permettra aux participants de découvrir près de 120 programmes de formation offerts au Saguenay−Lac-Saint-Jean. L’activité se déroulera de 8 h 30 à 14 h 30 et mettra en lumière un large éventail de parcours scolaires, allant de la formation professionnelle aux études universitaires, en passant par les programmes techniques, préuniversitaires et les attestations d’études collégiales.

Les visiteurs auront l’occasion d’explorer des programmes liés à plusieurs secteurs d’activité, notamment la santé, la construction, l’administration, l’informatique, les communications, les lettres et les arts, la biologie et l’environnement, les sciences sociales, l’éducation, l’alimentation, le tourisme ainsi que le sport.

Au-delà de la découverte des différentes avenues de formation, les participants pourront échanger directement avec du personnel enseignant, des responsables de programmes ainsi que des étudiants. Ces rencontres permettront d’obtenir des renseignements sur les parcours d’études, les conditions d’admission et les perspectives professionnelles associées aux différents domaines.

Bien que l’événement soit principalement destiné aux élèves du secondaire en réflexion sur leur avenir scolaire, le Salon ExplorAction s’adresse également aux adultes souhaitant effectuer un retour aux études ou élargir leurs compétences. L’activité est offerte gratuitement à l’ensemble des visiteurs.