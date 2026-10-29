Trois automobilistes sur quatre dépassent la limite en zone scolaire

Près de trois automobilistes sur quatre circulent au-dessus de la limite de vitesse permise dans les zones scolaires, selon une récente activité d'observation menée par la Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière. À l'approche de l'Halloween et du changement d'heure, l'organisme et la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lancent un appel à la prudence.

L'exercice, réalisé au début du mois d'octobre, a permis d'observer 1 059 véhicules dans une zone scolaire où la limite est fixée à 30 km/h. Au total, 75,2 % des conducteurs roulaient au-dessus de cette limite. Bien que la majorité des excès de vitesse soient demeurés modestes, la vitesse moyenne enregistrée chez les contrevenants était d'environ 36 km/h. Certains véhicules ont toutefois été captés à plus de 40 km/h, tandis qu'un automobiliste a été surpris à circuler à 69 km/h.

« Respecter la limite en zone scolaire doit devenir un automatisme, au même titre que de s’arrêter à un feu rouge. J’ajouterais que le 30 km/h est une limite, pas forcément un objectif de vitesse à atteindre. », a déclaré André Durocher, directeur de la Fondation CAA-Québec.

Les observations, effectuées entre 6 h 35 et 16 h 45, révèlent également que les conducteurs respectent davantage les limites de vitesse en matinée. Les comportements à risque augmentent plutôt en milieu et en fin de journée.

Plusieurs comportements dangereux observés

Outre les excès de vitesse, les observateurs ont recensé 64 autres comportements à risque. Parmi ceux-ci figurent des passages sur feux jaunes, des virages à droite interdits au feu rouge ainsi que des manquements à la priorité accordée aux piétons.

Des utilisateurs de vélos et de trottinettes ont aussi été vus circulant sur les trottoirs, tandis que plusieurs trottinettistes ne portaient pas de casque. Des piétons ont également traversé l'intersection sans attendre le signal prévu à cet effet.

Plus préoccupant encore, deux véhicules ont franchi un feu rouge alors qu'une brigadière s'était engagée sur la chaussée pour permettre à des écoliers de traverser en toute sécurité.

CAA-Québec rappelle que même une faible réduction de vitesse peut avoir un impact important sur la sécurité. Plus un véhicule roule vite, plus la distance de réaction et de freinage augmente, ce qui accroît les risques de blessures graves en cas d'impact.

L'organisme invite notamment les conducteurs à respecter les limites affichées, à céder le passage aux piétons et à suivre les consignes des brigadiers scolaires. Les cyclistes, trottinettistes et piétons sont également appelés à respecter la signalisation et à utiliser les infrastructures qui leur sont destinées.

Appel à la prudence pour l'Halloween

À quelques jours de l'Halloween, la SAAQ rappelle pour sa part que de nombreux enfants circuleront dans les rues à la tombée de la nuit pour récolter des friandises.

La société d’État recommande aux automobilistes d'éviter les déplacements en voiture lorsque cela est possible, de réduire leur vitesse, d'anticiper la présence d'enfants et de redoubler de vigilance, particulièrement aux intersections et aux passages pour piétons.

Les parents sont pour leur part invités à s'assurer que leurs enfants demeurent sur le même côté de la rue le plus longtemps possible, traversent uniquement aux intersections, portent des vêtements clairs ou réfléchissants et privilégient le maquillage plutôt que les masques afin de conserver un bon champ de vision.

Le changement d'heure accentue les risques

La période de l'Halloween sera rapidement suivie du changement d'heure, qui entraînera une tombée de la nuit plus précoce. Dans un contexte où la neige n'est pas encore présente pour réfléchir la lumière, les conditions de visibilité deviendront plus difficiles pour les usagers de la route.

Selon les données de la SAAQ, le nombre total d'accidents corporels survenant entre 17 h et 20 h augmente de 24 % dans les 30 jours suivant le changement d'heure. Les accidents causant des blessures à des piétons connaissent quant à eux une hausse marquée de 93 %.