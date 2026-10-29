Réfection de ponceaux et travaux de stabilisation dans le rang Belle Rivière

La réfection des infrastructures municipales, notamment des ponceaux, occupe une place importante dans l’agenda de Saint-Gédéon.

Actuellement, plus d’une vingtaine de ponceaux nécessitent des interventions plus ou moins urgentes sur le territoire de la municipalité.

« Nous avons pris la décision d’en réparer deux par année par ordre de priorité. On n’a pas le choix d’y aller par petites bouchées parce qu’on manquerait de fonds sinon », indique le maire de Saint-Gédéon, Jacob Coulombe.

Un ponceau vieillissant a déjà pu être fortifié à bas coûts cet été. Pour rencontrer son quota de deux ponceaux par année, la municipalité doit maintenant attendre les résultats d’une étude géotechnique avant de pouvoir procéder à la réfection d’un second ponceau d’ici l’hiver.

Jacob Coulombe soutient que malgré leur dégradation, aucun ponceau ne menace de s’effondrer dans l’immédiat. « Mais, insiste-t-il, ceux qui ont été désignés comme les plus problématiques par la MRC, on les prend très au sérieux. »

Glissement de terrain dans le rang Belle Rivière

Saint-Gédéon souhaite également stabiliser un talus le long du rang Belle Rivière à la suite d’un glissement d’un terrain.

« Il y a eu un glissement de terrain cet été en raison de la composition très argileuse du sol dans ce secteur-là. En ce moment, ça complique la circulation et on aimerait pouvoir régler ça avant l’hiver pour s’assurer que tout le monde puisse circuler librement et sans problème. »

Le maire indique que toutes les études nécessaires ont été réalisées et que la municipalité devrait être en mesure de procéder aux travaux de stabilisation sous peu. « Dans un premier temps, on va construire un muret de rétention, mais ça risque d’être un ouvrage temporaire puisque les experts du ministère de la Sécurité publique nous ont dit qu’ils allaient nous faire des recommandations pour stabiliser davantage le secteur. »