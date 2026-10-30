La deuxième édition des bourses Roger Pilote distribue 5 500 $

La deuxième édition des bourses Roger Pilote a permis de remettre 5 500 $ à quatre jeunes étudiants du milieu, mercredi soir, lors d’une cérémonie tenue à la salle interculturelle du Collège d’Alma.

Rendue possible grâce à la contribution d’une centaine de partenaires et donateurs, cette initiative vise à soutenir la poursuite des études de jeunes qui se distinguent par leur persévérance, leurs efforts et leurs ambitions.

Cette année, les bourses ont été attribuées à Daphné Simard, récipiendaire de la bourse collégiale et de formation professionnelle de 1 000 $, ainsi qu’à Naïma Florence Eteta'a et Anabelle Chabot, qui ont chacune obtenu une bourse universitaire de 1 500 $. Samuel Dionne a pour sa part reçu la nouvelle bourse spéciale Jean-Sébastien Pilote, également assortie d’un montant de 1 500 $.

« Cette soirée nous a beaucoup touchés. Nous avons eu le privilège de célébrer quatre jeunes et de souligner le chemin qu’ils parcourent. Au-delà du soutien financier, nous souhaitons leur rappeler qu’ils ne sont pas seuls et que leur communauté croit en eux. Nous espérons que ces bourses leur donneront un coup de pouce concret pour la suite », a souligné le comité de la Bourse Roger Pilote.

Au cours des prochains jours, le comité entend mettre en lumière le parcours de chacun des récipiendaires. Le public pourra ainsi découvrir leur histoire, leurs ambitions ainsi que les projets qui les motivent dans la poursuite de leurs études.