La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) s'élèvent contre la hausse anticipée de 10 % du tarif quotidien dans les centres de la petite enfance (CPE) et les services de garde en milieu familial régis et subventionnés, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2027.

Les deux organisations syndicales qualifient cette augmentation de « choc tarifaire en petite enfance », soutenant qu'elle aura des répercussions directes sur les finances des familles québécoises. Elles saluent toutefois la volonté du gouvernement de se pencher sur la situation.

« Il faut comprendre qu'il s'agirait de la plus forte hausse depuis 2004. Le plafond de 3 % prévu par la loi adoptée sous le gouvernement de François Legault pour les services publics devait protéger les familles contre l'inflation. Tout reprendre en une seule fois le 1er janvier prochain, ça revient à leur retirer cette protection après coup. », dénonce le président de la CSQ, Éric Gingras.

Selon la centrale syndicale, cette augmentation représenterait une dépense supplémentaire d'environ 250 $ par année pour les familles ayant un enfant fréquentant un service de garde subventionné. La CSQ estime que cette nouvelle pression financière s'ajoute à un contexte difficile pour les familles qui ont déjà des budgets serrés.

« Cette pression s'ajoute à la hausse du coût de la vie, du panier d'épicerie, etc. En fin de compte, c'est encore une fois une promesse non tenue et une facture de plus qui tombe sur les épaules des parents. On demande au gouvernement de voir quelles sont les options pour protéger les familles et l'accessibilité du réseau. », ajoute Éric Gingras.