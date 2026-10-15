Chroniques

 Temps de lecture : 1 min 39 s

Choisir la bonne botte d'hiver pour braver le froid au Lac-Saint-Jean

Le 15 octobre 2026 à 11 h 00
Par Sports Expert Alma

Les hivers du Lac-Saint-Jean ne font pas de cadeau. Entre les froids mordants de janvier, la neige abondante et les plaques de glace piégeuses, le choix de vos bottes est décisif. Pour réussir votre saison au chaud et en sécurité, plusieurs critères techniques doivent guider votre achat : l’isolation, l’adhérence, l’imperméabilité et le choix de vos bas.

1 . L’ISOLATION DÉCODÉE

Comprendre les grammes : L’indication en grammes (200g, 400g, etc.) ne désigne pas le poids de la botte, mais la densité de l’isolant par mètre carré. Plus le chiffre est élevé, plus elle emprisonne la chaleur.

  • 200 grammes : Pour les activités intenses (marche rapide, raquette) ou les froids doux (jusqu’à -10°C / -15°C). Parfait si vous chauffez vite en mouvement.
  • 400 grammes : La référence pour l’hiver régional. Un équilibre parfait pour le quotidien et le plein air (jusqu’à -20°C / -30°C selon l’effort).
  • 600 grammes et plus : Pour le froid statique prolongé (pêche sur glace, attente) ou les personnes très frileuses.

2. NE PAS GLISSER

L’adhérence : La chaleur ne sert à rien si l’on glisse. Les composés de semelles hivernales restent souples à très basse température pour adhérer au sol, tandis que les crampons multidirectionnels évacuent la neige tapée à chaque pas pour conserver une traction optimale.

3. IMPERMÉABILITÉ ET ISOLATION DE LA SEMELLE

Optez pour une membrane imper-respirante avec coutures scellées qui bloque la neige fondue tout en évacuant la transpiration. Pensez aussi à l’isolation par le sol : une semelle intercalaire épaisse est essentielle pour couper le froid radiant qui remonte du sol glacé.

4. LE RÔLE CRUCIAL DES BAS (CHAUSSETTES)

Même la meilleure botte au monde ne pourra pas vous garder au chaud si vous portez les mauvais bas.

  • Bannissez le coton : Le coton absorbe l’humidité de votre pied et la garde emprisonnée. Un bas humide devient glacé en quelques minutes.
  • Privilégiez la laine mérinos ou le synthétique : La laine mérinos régule la température, évacue la transpiration et conserve ses propriétés isolantes même lorsqu’elle est humide. Les fibres synthétiques techniques (polyester, polypropylène) sont aussi d’excellentes options à séchage rapide.
  • L’épaisseur : Un bas trop épais peut compresser le pied dans la botte. S’il n’y a plus d’air pour circuler, le sang coule moins bien et le pied gèle.

CONSEIL D'EXPERT

Laissez toujours un léger espace au bout des orteils et venez essayer vos bottes en magasin directement avec vos bas d'hiver !

Sports Experts Alma
418 662-6513
705, avenue du Pont Nord, Alma

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