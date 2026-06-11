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Jeudi, 11 juin 2026

Culture

Temps de lecture : 54s

Le Festival d’humour d’Alma dévoile sa programmation

Le 11 juin 2026 — Modifié à 08 h 18 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Festival d’humour d’Alma a officiellement levé le voile sur la programmation de son édition 2026, promettant trois soirées riches en rires du 4 au 6 septembre. L’événement sera animé cette année par l’humoriste originaire de la région, Karen Arseneault.

Pour cette prochaine édition, les organisateurs annoncent un changement majeur : le festival prendra place dans le stationnement de l’église St-Joseph. Cette relocalisation s’accompagne d’un nouveau format, alors que le site offrira exclusivement des places assises en admission générale.

Une programmation variée sur trois soirs

La programmation 2026 mettra en lumière une diversité d’humoristes bien établis et des talents émergents. Vendredi 4 septembre, le coup d’envoi sera donné par Megan Brouillard, Dom Babin, Charles-Antoine Desgranges et Édouard Cyr, gagnant du concours Festi-Rire. Le samedi 5 septembre, la scène accueillera Katherine Levac, Pierre-Luc Pomerleau et William Paquet. Le dimanche 6 septembre, le festival se conclura avec Ève Côté, Richardson Zéphir et Alex Lapointe.

Une campagne de financement originale

En parallèle de l’annonce de sa programmation, le Festival d’humour d’Alma a également lancé une campagne de financement sous forme de tirage moitié-moitié. Le montant initial du lot est fixé à 25 000 $ dès le départ.

Pour encourager la participation, les organisateurs offrent aux acheteurs la possibilité de doubler leur nombre de billets à l’achat jusqu’au 3 septembre, soit la veille du début des festivités.

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