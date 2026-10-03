Culture

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Le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean bat son plein

Le 03 octobre 2026 à 07 h 00
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

La 62e édition du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean bat actuellement son plein à la Place Centre-Ville de Jonquière.

Cette année, l'événement accueille plus de 350 auteurs, un record dans son histoire. Ceux-ci participent à quelque 360 activités, tant sur le site du Salon que dans les écoles, bibliothèques et musées du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis le 1er octobre.

La programmation du week-end s'annonce particulièrement riche. Les visiteurs pourront notamment assister à 29 entrevues intimistes présentées au Studio, au cœur du Salon. Les finissants en radio de l'École supérieure en Art et technologie des médias y aborderont divers sujets avec leurs invités, notamment la politique avec Robert Frosi, la « green romance » avec Jessyca David, l'intelligence artificielle avec Michel Rochon ainsi que les quêtes identitaires avec Lisa-Marie Gagnon et Uashteskun.

Les jeunes lecteurs ne seront pas en reste avec une programmation jeunesse variée. Au Toup'tit Salon, les tout-petits pourront plonger dans des univers fantastiques grâce à plusieurs activités conçues pour eux. Deux lectures de contes en langue des signes québécoise (LSQ) seront proposées par l'AQEPA Saguenay, le samedi à 10 h 45 et le dimanche à 14 h 45. Une lecture bilingue sera également offerte par Éco-02, en collaboration avec les Bibliothèques de Saguenay, le vendredi à 18 h 30.

Par ailleurs, le samedi à 9 h 30, l'animateur d'ICI Musique Alexandre Courteau sera de passage au Salon pour faire la lecture d'une aventure d'El Kapoutchi, dans le cadre d'une activité présentée par Radio-Canada Saguenay.

Le Salon du livre se poursuivra jusqu'au dimanche 4 octobre.

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