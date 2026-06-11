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Économie

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Un bilan annuel positif pour Développement Économique Alma Lac-Saint-Jean

Le 11 juin 2026 — Modifié à 13 h 05 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Développement Économique Alma Lac-Saint-Jean a dévoilé, hier, son plus récent bilan annuel. L’organisme souligne avoir été à l’origine de 17,8 millions de dollars en retombées économiques au cours des douze derniers mois sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

Au total, 347 projets, 92 entreprises ainsi que 52 événements d’affaires, sportifs et touristiques ont été accompagnés ou soutenus par l’organisation. Sur le plan financier, Développement Économique Alma Lac-Saint-Jean a injecté 1 212 500 $ par le biais de ses programmes d’aide. Ses interventions ont également permis le démarrage de 11 nouvelles entreprises sur le territoire.

« Encore une fois en 2025, Développement Économique Alma Lac-Saint-Jean a démontré toute sa pertinence comme moteur de développement pour le territoire. », a déclaré la présidente de Développement Économique Alma Lac-Saint-Jean et mairesse de la Ville d’Alma, Mme Sylvie Beaumont.

Le développement touristique a également occupé une place importante au cours de l’année 2025. Celle-ci marquait en effet la première année complète d’opération sous la bannière Destination Lac-Saint-Jean, ainsi que le lancement officiel de la 19e route touristique du Québec, le Tour du Lac Saint-Jean. Au cours de l’année dernière, les bureaux d’information touristique ont accueilli 4 784 visiteurs, tandis que le taux d’occupation du réseau d’hébergement a atteint 52,7 %.

« 2025 aura encore une fois été une année structurante pour notre organisation. Nous avons poursuivi nos efforts en matière de main-d’œuvre, d’attractivité et d’accompagnement des entreprises en nous adaptant aux réalités changeantes du milieu et en demeurant proches du terrain. », a ajouté la directrice générale de Développement Économique Alma Lac-Saint-Jean, Alison Fortin-Simard.

Alors que Développement Économique Alma Lac-Saint-Jean amorce sa dixième année d’existence, l’organisme entend poursuivre sur sa lancée. Il souhaite notamment renforcer son rôle de porte d’entrée économique et touristique de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

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