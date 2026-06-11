La SAQ et la SQDC versent des millions de dollars à l’État

La Société des alcools du Québec (SAQ) et la Société québécoise du cannabis (SQDC) ont toutes deux enregistré des résultats financiers positifs pour leur exercice 2025‑2026, clos le 28 mars dernier, contribuant au total à plus de deux milliards de dollars aux coffres de l’État québécois.

Du côté de la SAQ, la société d’État affiche un bénéfice net de 1,389 milliard de dollars, en légère baisse de 11,6 millions par rapport à l’exercice précédent. Ce montant sera entièrement versé au gouvernement du Québec sous forme de dividende.

Les ventes totales ont en effet atteint 4,070 milliards de dollars, en hausse de 27,9 millions sur un an. Cette croissance en valeur survient toutefois dans un contexte de recul des volumes vendus. La SAQ indique que ses ventes en volume se sont établies à 209,8 millions de litres, soit une baisse de 3 %.

Dans le réseau des succursales et centres spécialisés, les ventes ont légèrement progressé de 25,7 millions de dollars, malgré une diminution de 4,6 millions de litres écoulés. Une dynamique similaire est observée du côté des ventes aux grossistes‑épiciers, où une hausse modeste de 2,2 millions de dollars s’accompagne d’un recul du volume vendu de 2 millions de litres.

La SQDC a le vent dans les voiles

À la SQDC, le portrait est nettement plus positif. La société d’État dédiée à la vente de cannabis a enregistré des ventes totales de 809,5 millions de dollars, comparativement à 741,5 millions l’année précédente. Le bénéfice net s’établit quant à lui à 132,4 millions de dollars, en hausse par rapport aux 118,1 millions de dollars générés en 2024‑2025.

La contribution globale de la SQDC à l’État québécois atteint ainsi 331,3 millions de dollars. De cette somme, 250,6 millions seront versés au Fonds de lutte contre les dépendances, qui finance notamment des initiatives de prévention, de recherche et de réduction des méfaits liés à l’usage de substances psychoactives.

Les ventes en dollars ont progressé de 9,2 %, tandis que le volume de cannabis vendu a grimpé à 165 169 kilogrammes, en hausse de 10,7 %. La société d’État attribue cette performance à l’ouverture de six nouvelles succursales ainsi qu’à la commercialisation encadrée des produits de vapotage.

L’achalandage est lui aussi en hausse : 20,5 millions de transactions ont été réalisées au cours de l’exercice financier, contre 18,8 millions l’année précédente, via un réseau de 110 succursales et sa plateforme en ligne.

Depuis le début de ses activités en 2018, la SQDC a d’ailleurs franchi un cap symbolique en dépassant les 2 milliards de dollars remis aux gouvernements, avec des retombées financières cumulées de 2,039 milliards.