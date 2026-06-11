Deux projets de regroupement dans la région

Les conseils d’administration de quatre caisses Desjardins annoncent le lancement de deux projets de regroupement distincts, mais menés en parallèle, qui seront soumis séparément à leurs membres au cours des prochains mois.

Bien qu’initiés indépendamment et pour des réalités propres à chaque milieu, ces deux démarches revêtent une importance équivalente et poursuivent un objectif commun : assurer le maintien d’un service de proximité de haut niveau dans les communautés desservies.

Aperçu des deux projets



Le projet de la Caisse Desjardins d’Alma et de celle des Cinq-Cantons, s’il obtient l’appui des membres, aboutira à la création de la Caisse Desjardins du Lac-Saint-Jean-Est le 1er janvier 2027. Celle-ci regrouperait près de 51 000 membres et gérerait un volume d’affaires de plus de 5 500 M$. Les membres seront appelés à se prononcer lors d’assemblées générales extraordinaires prévues le 14 septembre prochain.

« Ce projet permettra de renforcer notre solidité et de mieux répondre aux besoins de nos membres, dans un contexte en constante évolution », souligne Maxime Tremblay, président de la Caisse Desjardins d’Alma.

Myriam Boudreault, présidente de la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons, ajoute : « ensemble, nous serons mieux positionnés pour assurer un développement durable et attirer les talents ».



La Caisse Desjardins de Chibougamau et celle du Domaine-du-Roy annoncent parallèlement leur intention de procéder à leur propre projet de regroupement, distinct et indépendant.

Le 14 septembre prochain auront lieu les assemblées générales extraordinaires au cours desquelles les membres seront invités à voter sur la création de la nouvelle Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy-et-de-Chibougamau. Celle-ci regrouperait près de 32 000 membres et gérerait un volume d’affaires de 3 280 M$.



« Ce projet représente une occasion importante de renforcer notre présence dans le milieu et d’assurer la pérennité de nos services », indique M. Steve Forgues, président de la Caisse Desjardins de Chibougamau. « En regroupant nos forces, nous pourrons continuer d’offrir un accompagnement de proximité tout en nous adaptant aux réalités et aux défis actuels et futurs de notre environnement », ajoute M. Louis Lefebvre, président de la Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy.