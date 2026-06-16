Hervé Simard prend la tête de l’Alliance des communautés forestières

Les membres du conseil d’administration de l’Alliance des communautés forestières ont élu Hervé Simard à titre de président de l’organisation, lors d’une rencontre tenue le 12 juin dernier. Actuel préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, il succède à Yanick Baillargeon.

Fort d’un parcours de plus de deux décennies en politique municipale comme conseiller puis maire de Ferland-et-Boilleau, Hervé Simard se définit lui-même comme un « régionaliste », et se dit honoré par cette nomination.

« Je suis prêt à poursuivre notre mission de garantir les intérêts des communautés forestières, et faire reconnaître la forêt à sa juste valeur sur l’ensemble de notre territoire. Nous aurons plusieurs actions à mener en 2026, particulièrement après les élections, où il sera primordial que le prochain gouvernement relance le chantier de modernisation du régime forestier, dès son entrée en fonction », a-t-il déclaré, tout en remerciant son prédécesseur.

Dans ses nouvelles fonctions, Hervé Simard pourra compter sur l’appui d’une équipe issue de différentes régions du Québec. Micheline Anctil, préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord, occupe le poste de vice-présidente représentant la Côte-Nord. Il est également épaulé par Pierre Pacarar, maire de La Tuque, à titre de vice-président pour la Mauricie. Jean Morency, préfet élu de la MRC Maria-Chapdelaine, agit pour sa part comme secrétaire-trésorier de l’Alliance.