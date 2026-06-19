Alma devra départager deux entrepreneurs par tirage au sort

À Alma, le processus d’octroi d’un important contrat municipal prendra une tournure inhabituelle.

À la suite de l’analyse des soumissions reçues le 16 juin dernier dans le cadre du projet de réfection du chemin Saint‑Michel, dans le secteur de Delisle, la Ville se retrouve devant une situation particulière : deux entrepreneurs ont présenté des offres identiques.

Les entreprises almatoises Rosario Martel inc. et Excavations G. Larouche inc., toutes deux reconnues dans le domaine de la construction et du génie civil, ont en effet soumis des propositions au même prix, au cent près.

Face à cette égalité parfaite, la réglementation municipale impose le recours à un tirage au sort pour départager les soumissionnaires. La Ville d’Alma n’a donc d’autre choix que de s’en remettre au hasard pour attribuer ce contrat.

Le tirage se tiendra le 22 juin prochain à l’hôtel de ville d’Alma afin de déterminer quelle entreprise sera chargée de mener à bien ce projet, évalué à plus de 3 millions de dollars, qui comprend notamment le remplacement de ponceaux et l’amélioration du système de drainage.