La Distillerie du Fjord a souligné samedi le 10e anniversaire de son gin Km12 lors d’un événement festif organisé à ses installations. L’occasion a permis de revenir sur le parcours de cette entreprise régionale, dont le produit phare a su faire sa place au fil des ans parmi les gins québécois.

L’histoire du Km12 remonte à 2016, alors que les copropriétaires Jean-Philippe, Serge et Benoît Bouchard reviennent d’un séjour à Kelowna, en Colombie-Britannique. Sur place, ils apprennent les bases de la fabrication du gin et développent l’idée de créer un alcool inspiré de la forêt boréale.

En septembre 2016, la Distillerie du Fjord est officiellement fondée dans un garage à deux portes loué sur le chemin de Price, à Saint-David-de-Falardeau. Quelques semaines plus tard, en novembre, les premiers essais de recettes sont entrepris avec l’objectif de mettre au point un tout premier gin. Ce projet donnera finalement naissance au gin Km12.

Le gin Km12 est par la suite offert dans les succursales de la SAQ en 2017, contribuant à faire rayonner la distillerie bien au-delà du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce n’est qu’un an plus tard, en 2018, que la distillerie emménage dans un tout nouveau bâtiment, au pied des Monts-Valin. Celle-ci verra d’ailleurs sont espace doubler en 2022 et lancera l’année suivante sont fameux bar à gin estival.

Pour marquer cette décennie d’existence, la distillerie a donné rendez-vous au public samedi dernier, le 21 novembre. Les visiteurs ont notamment pu découvrir une bouteille de gin Km12 en édition spéciale 10e anniversaire. Des jeux, des prix de présence, de la tourtière ainsi que l’ouverture du bar à cocktails figuraient également au programme des célébrations.

Le succès commercial du produit témoigne du chemin parcouru depuis les débuts modestes de l’entreprise. Selon Radio-Canada, près d’un million de bouteilles ont été vendues au cours des dix dernières années. L’entreprise s’est également valu plusieurs distinctions dont la plus récente a été attribué cette année alors qu’elle a obtenu le « Double or » au Concours de spiritueux artisanaux canadiens.