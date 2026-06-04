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Jeudi, 04 juin 2026

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Culture Almatoise

Le 04 juin 2026 — Modifié à 12 h 00 min
Par Ville d'Alma

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Almatois d’origine et membre de la communauté innue de Mashteuiatsh, Michel Jean est un journaliste et auteur bien connu du public québécois. Depuis quelques années, il se consacre pleinement à sa carrière d’écrivain, porté par une plume sensible qui rejoint un vaste lectorat.

Nous souhaitons mettre en lumière son remarquable parcours littéraire amorcé en 2008 avec la publication de son premier ouvrage, Envoyé spécial. Depuis, il a signé plusieurs oeuvres marquantes, dont son plus grand succès, Kukum, paru en 2019 et vendu à plus de 300 000 exemplaires. Ce roman lui a notamment valu le Prix littéraire France-Québec.

Parmi ses oeuvres les plus connues figurent également Le vent en parle encore, Atuk, Maikan, Tiohtiá:ke, Qimmik et Kavik.

Michel Jean s’impose aujourd’hui comme une figure incontournable de la littérature au Québec. Inspirées de sa communauté ainsi que des réalités historiques et contemporaines des Premiers Peuples, ses oeuvres contribuent à sensibiliser les lecteurs et à offrir un regard plus juste et humain sur l’histoire et les réalités autochtones.

Parmi ses réalisations les plus récentes, son roman Qimmik, paru en 2023 et relatant la réalité complexe des peuples du Nunavik, a reçu le Prix du Cercle de l’Union Interalliée. Il a également dirigé un recueil collectif de nouvelles dans lequel une vingtaine d’auteurs et d’autrices réunis célèbrent la richesse et la diversité des Premiers Peuples : Mamu.

Par son engagement et la portée de ses oeuvres, Michel Jean contribue avec sensibilité à faire rayonner les voix, les histoires et la culture bien au-delà de nos frontières.  

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