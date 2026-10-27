Un camp d'exploration au nord de Lamarche : comment brancher vingt personnes là où aucun fil ne se rend?

À une heure de route au nord de Lamarche, le réseau cellulaire disparaît bien avant la fin du chemin forestier. Pour une équipe de vingt personnes installée six semaines sur un site d'exploration, l'absence de connexion n'est plus un inconvénient, c'est un enjeu de sécurité et de productivité. Rapports quotidiens, transfert de données, appels à la famille, coordination avec le bureau. Voici comment se monte une installation qui tient vraiment la saison.

Partir du besoin réel, pas du débit annoncé

Vingt personnes ne consomment pas vingt fois la même chose. Comptez séparément les usages critiques, transfert de données techniques et communications d'urgence, et les usages de confort en soirée. Une location Starlink dimensionnée sur un forfait adapté au nombre d'utilisateurs simultanés coûte moins cher qu'une installation surdimensionnée achetée dans l'urgence. Établissez ce profil avant de contacter qui que ce soit.

L'emplacement de l'antenne décide de tout

Une antenne satellite demande une vue dégagée du ciel, sans branches dans le cône de visée. En forêt boréale, cela veut dire une clairière, un toit de conteneur ou un mât. Vérifiez l'obstruction sur plusieurs heures, parce qu'un sapin qui coupe le signal quelques minutes par orbite produit des coupures difficiles à diagnostiquer après coup. Prévoyez aussi l'accès pour le déneigement.

L'énergie, le vrai point faible

Un terminal satellite consomme en continu, jour et nuit, et davantage quand il chauffe son antenne pour fondre la neige. Sur un camp alimenté par génératrice, cela impose soit une génératrice qui tourne en permanence, soit un banc de batteries tampon rechargé pendant les heures d'opération. Faites le calcul en watts-heures sur vingt-quatre heures, pas en puissance instantanée.

Protéger le matériel du froid et de l'humidité

Le routeur, l'onduleur et les batteries vivent mal sous moins vingt. Installez-les dans une roulotte chauffée ou un caisson isolé avec une résistance de maintien. Protégez les connecteurs extérieurs avec de la gaine thermorétractable et des presse-étoupes. La majorité des pannes en milieu isolé viennent de l'eau entrée par un connecteur, jamais de l'électronique elle-même.

Distribuer le signal sur l'ensemble du camp

Un seul routeur ne couvre pas une roulotte-dortoir, une roulotte-bureau et une aire commune dispersées sur deux cents mètres. Reliez des bornes d'accès par câble ethernet blindé enterré ou suspendu plutôt que de chaîner des répéteurs sans fil, qui divisent le débit à chaque saut. Prévoyez des longueurs généreuses, parce qu'aucun camp ne reste exactement où il a été dessiné.

Garder un second moyen de communication

Le satellite tombe parfois, pendant une tempête ou une panne de matériel. Un téléphone satellite de secours et des radios portatives couvrant le périmètre du camp assurent la continuité des communications d'urgence. Ce deuxième niveau ne sert presque jamais, et le jour où il sert, il justifie à lui seul son coût. Testez-le chaque semaine, à heure fixe.

Louer plutôt qu'acheter pour une saison

Pour un camp temporaire, la location règle plusieurs problèmes à la fois. Le matériel arrive configuré et testé, le soutien technique accompagne l'équipe sur place, et l'équipement repart à la fin du mandat sans occuper d'entrepôt ni se démoder. Le calcul penche vers l'achat seulement quand le site reste actif plusieurs années de suite.