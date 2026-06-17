Le corps d’un Almatois disparu retrouvée dans la rivière Ticouapé

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé avoir retrouvé le corps de Jean‑Claude Bergeron, un résident d’Alma porté disparu depuis le mois de novembre dernier.

L’homme de 69 ans a été repêché le 9 juin dans les eaux de la rivière Ticouapé, à l’ouest du lac Saint‑Jean. Ce n’est toutefois que dans les dernières heures que les autorités ont été en mesure d’identifier formellement le corps, rapporte Radio‑Canada.

La disparition de M. Bergeron avait donné lieu à d’importantes opérations de recherche au cours des derniers mois dans le secteur de Saint-Félicien. Plusieurs équipes policières avaient été déployées dans la région, notamment en décembre et plus récemment en mai. Un maître‑chien avait également été mis à contribution afin de ratisser le territoire. Le véhicule du disparu avait d’ailleurs été localisé dès décembre dans les environs.

La Sûreté du Québec n’a fourni aucun détail supplémentaire concernant les circonstances entourant le décès de Jean‑Claude Bergeron. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de sa mort.