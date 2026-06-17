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Faits divers

Temps de lecture : 41s

Le corps d’un Almatois disparu retrouvée dans la rivière Ticouapé

Le 17 juin 2026 — Modifié à 11 h 29 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé avoir retrouvé le corps de JeanClaude Bergeron, un résident d’Alma porté disparu depuis le mois de novembre dernier.

L’homme de 69 ans a été repêché le 9 juin dans les eaux de la rivière Ticouapé, à l’ouest du lac SaintJean. Ce n’est toutefois que dans les dernières heures que les autorités ont été en mesure d’identifier formellement le corps, rapporte RadioCanada.

La disparition de M. Bergeron avait donné lieu à d’importantes opérations de recherche au cours des derniers mois dans le secteur de Saint-Félicien. Plusieurs équipes policières avaient été déployées dans la région, notamment en décembre et plus récemment en mai. Un maîtrechien avait également été mis à contribution afin de ratisser le territoire. Le véhicule du disparu avait d’ailleurs été localisé dès décembre dans les environs.

La Sûreté du Québec n’a fourni aucun détail supplémentaire concernant les circonstances entourant le décès de JeanClaude Bergeron. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de sa mort.

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